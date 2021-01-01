شركة تعمل على ابتكار طريقة لإنتاج الأكسجين في الفضاء



انتاج الأكسجين في الفضاء انتاج الأكسجين في الفضاء

أطلقت وكالة الفضاء البريطانية، 13 مشروعًا جديدًا، من بينهم محطة طاقة فضائية لتوليد الأوكسجين والماء، بالإضافة إلى روبوت يبحث عن الموارد في صخور القمر، وفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ستار.



وفي هذا الصدد تعتزم شركة Rolls-Royce البريطانية صنع روبوت قادر على تأمين حصولنا على الماء والأكسجين في الفضاء.



وأعلن جورج فريمان، وزير العلوم البريطاني، عن تخصيص منحة مالية قدرها 2 مليون جنيه إسترليني لشركة Rolls-Royce، التي ستعمل على تنفيذ مشروع بناء محطة فضائية آلية للحصول على الأكسجين في الفضاء.

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وقال: بالإضافة إلى الاختراقات الاستكشافية، ستضمن هذه المشاريع أيضًا استفادة الناس هنا على الأرض من التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المفاعلات الدقيقة مع إمكانية دعم التزاماتنا الصفرية الصافية.وتشير Sky News، إن تخصيص هذه الأموال سيساعد على تطوير مشاريع مبتكرة لاستكشاف ودراسة الفضاء. وعلى سبيل المثال، ستعمل شركة Rolls-Royce مع مهندسين من وكالة الفضاء البريطانية على ابتكار طريقة جديدة للحصول على الهواء والماء من الفضاء المفتوح باستخدام روبوت.كما أنها تخطط لابتكار تكنولوجيا تساعد على تحمل المستويات العالية للإشعاعات الفضائية على الكوكب الأحمر، وكذلك تحسين الاتصالات بين المريخ والأرض، وكذلك صنع روبوت للبحث عن الموارد على القمر.ويذكر أن علماء مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (CSAIL) التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ابتكروا نموذجًا أوليًا لروبوتات تغير شكلها في الفضاء. من المفترض أن تسمح هذه التقنية بتغيير خصائص القصور الذاتي للمركبة الفضائية، ما يقلل من استهلاك الوقود.