تعرف على خطوات إنشاء حساب أبل ستور مجانا عن طريق الكمبيوتر



أبل أبل

تساعدك خطوات إنشاء حساب أبل ستور مجانا عن طريق الكمبيوتر على استخدام ملف تعريف واحد حتى تتمكن من الوصول إلى حسابك عبر جميع أجهزة أبل، حيث تعد خطوات إنشاء حساب أبل ستور مجانا عن طريق الكمبيوتر، ضرورية إذا كنت ترغب في استخدام متجر App Store عبر أي جهاز بغض النظر عما إذا كنت تشتري شيئا ما أو تقوم بتنزيل تطبيق مجاني.



خطوات إنشاء حساب أبل ستور مجانا عن طريق الكمبيوتر

لذلك إذا كنت تبحث عن خطوات إنشاء حساب أبل ستور مجاناً عن طريق الكمبيوتر، لتنزيل تطبيق اتصال على جهاز آيفون الخاص بك، مثل Gmail أو مايكروسوفت Teams، أو ترغب في دفق الموسيقى أو البودكاست من جهاز آيفون فأنت بحاجة إلى إنشاء حساب أبل، إليك كيفية إنشاء معرف أبل على أجهزة آيفون و Mac و الكمبيوتر وأجهزة أخرى:



1. افتح تطبيق أبل ستور عبر حاسب ماك .

قد يعجبك أيضا...

2. انقر على زر Great Free Apps & Games من روابط الوصول السريع في القسم الأيمن من شاشة الكمبيوتر.3. انقر على السهم لأسفل بجوار كلمة GET، تحت تطبيقات أبل ستور ثم انقر على INSTALL APP.4. انقر على خيار Create Apple ID، ثم ادخل المعلومات الشخصية الخاصة بك، ثم اختر None.5. قم بتأكيد إنشاء الحساب من خلال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.حساب أبل ستوريعد حساب أبل جزءا أساسيا تعتمد عليه طريقة تشغيل أجهزة آيفون وآيباد، والذي يتم استخدامه للوصول إلى خدمات الشركة من بينها iCloud و App Store و iTunes و Apple Music والمزيد.وكم يستخدم حساب أبل لمزامنة المحتوى عبر الأجهزة، وإجراء عمليات الشراء ، والوصول إلى متجر أبل لتنزيل تطبيقات آيفون، وتتيح أبل إمكانية إنشاء معرف Apple مجانا، من أجل تسجيل الدخول بسهولة لإعدادات أجهزة الشركة، إليك كيفية إنشاء معرف أبل على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.1. قم بتنزيل برنامج iTunes على حاسوبك.2. باستخدام شريط القائمة أعلى نافذة iTunes ، حدد تسجيل الدخول إلى الحساب، ثم انقر على خيار Create New ‌Apple ID‌.3. قم بالموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بشركة آبل، ثم ابدأ في ملء نموذج لإنشاء معرف أبل جديد.4. سيكون معرف Apple الخاص بك هو عنوان البريد الإلكتروني الذي تستخدمه للتسجيل في الحساب.5. تحتاج إلى إدخال اسمك الأول واسم العائلة والبلد وكلمة المرور والإجابة على سلسلة من أسئلة الأمان.6. تحقق من تسجيلات حساب Apple ID‌، وستقوم Apple بإرسال بريد إلكتروني للتحقق.اهمية حساب أبل ستوريعتمد مالكو أجهزة آيفون على حساب أبل لتسجيل الدخول إلى جميع خدمات الشركة، بما فى ذلك الحصول على تطبيقات المختلفة من متجر Appstore أو استخدام iTunes وهو يعتمد على استخدام بريد إلكترونى خاص بالمستخدم لإنشاء حساب Apple ID، إليك كيفية إنشاء حساب أبل عبر هاتف آيفون:1. افتح متجر التطبيقات على جهاز آيفون الخاص بك.2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.3. اضغط على إنشاء معرف Apple جديد.4. أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين تريد إقرانهما بمعرف Apple الجديد، في حقل التحقق، اكتب كلمة المرور مرة أخرى، ثم اضغط على التالي.5. حدد بلدك الأصلي ووافق على الشروط والأحكام، اضغط على التالي في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.6. املا الخانات الأخرى من حقول المعلومات الشخصية التي تطلبها، ثم أدخل معلومات بطاقة الائتمان والفواتير الخاصة بك.7. باستخدام التعليمات المرفقة، قم بتأكيد رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.8. انقر فوق "متابعة" وسيتم إنشاء معرف Apple الخاص بك.إنشاء حساب أبل ستور مجاناً عن طريق الكمبيوتريمكنك إنشاء حساب أبل ستور مجاني عبر نظام ويندوز، ولكن سيتعين عليك أولا تثبت تطبيق آيتونز من متجر مايكروسوفت الرسمي، ثم اتبع الخطوات الآتية:- بعد فتح iTunes، اضغط على الحساب ثم اختر تسجيل الدخول، وانقر على إنشاء Apple ID جديد.- قم بالموافقة على الشروط والأحكام وسياسة خصوصية أبل.- املأ نموذج التسجيل الخاص بإنشاء حساب Apple ID بالمعلومات المطلوبة.- أدخل معلومات بطاقتك الائتمانية أو قم بتخطي الأمر.- تفقد الصندوق الوارد لبريدك الإلكتروني لاستكمال عملية التحقق.خطوات اعادة تعيين كلمة مرور حساب أبل ستوريمكنك إعادة تعيين كلمة مرور حساب أبل ستور من خلال الخطوات الآتية:- اذهب إلى الصفحة الخاصة بإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بأبل ستور.- إدخل عنوان حساب أبل الخاص بالمستخدم.- انقر على زر التالي Next، ثم اختر طريقة التحقق التي يرغب بها لإعادة تعيين كلمة مرور.- ادخل تاريخ ميلاد الختص بك ثم انقر على زر التالي Next.- اجب عن أسئلة الأمان الخاصة بعملية استرداد الحساب، أو قم بالدخول إلى بريدك الالكتروني لتأكيد عملية إعادة تعيين كلمة المرور.