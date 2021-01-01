ميزة جديدة لمحادثات أكثر أمانًا على واتساب من ميتا



ميتا ميتا

أعلنت شركة ميتا عن طرح تحديث جديد لنسخة الويب من تطبيق المراسلة الشهير “واتساب” يهدف لمنع العبث بأكواد التطبيق على المتصفح؛ ما يجعل المحادثات أكثر أمانًا.



الآن سوف يستطيع مستخدمو إصدار الويب من واتساب استخدام ما يسمى Code Verify، وهو ملحق متصفح ويب مفتوح المصدر يتحقق تلقائيًا من صحة كود WhatsApp Web الذي يتم تقديمه إلى متصفحك.



إن امتداد Code Verify يعمل على التأكد من رمز واتساب ويب WhatsApp Web الخاص بالمستخدم لم يتم العبث به أو تغييره، وأن تجربة الدردشة عبر إصدار الويب آمنة، وهي نفسها التي يحصل عليها أي شخص آخر.

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وسيضيف امتداد Code Verify طبقة حماية جديدة من أجل التحقق من عدم العبث بمحتويات نسخة الويب؛ ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على أي مهاجم يحاول اختراق البيانات أو خصوصية رسائل WhatsApp Web المشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام إصدار الخدمة المستند إلى المتصفح.– كيفية استخدام امتداد Code Verify:سيكون امتداد Code Verify متاحًا بواسطة شركة ميتا في متاجر ملحقات المتصفح الرسمية متجر Google Chrome، ومتجر Microsoft Edge، ومتجر Mozilla Firefox.وذكرت شركة ميتا أن واتساب لن يتمكن من معرفة ما إذا قام المستخدم قد قام بتنزيل امتداد Code Verify إلى متصفحه، بالإضافة إلى ذلك:– لا يسجل أي بيانات أو بيانات وصفية أو بيانات مستخدم.– لا يشارك أي معلومات مع واتساب.– لا يمكنه قراءة أو الوصول إلى الرسائل التي يتم تبادلها على الخدمة.– لا يرسل ملحق Code Verify رسائل أو محادثات من واتساب إلى Cloudflare.