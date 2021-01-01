إطلاق هاتف أندرويد رخيص الثمن بـ مواصفات ممتازة من شاومي

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أماطت شركة شاومي Xiaomi، اللثام عن أحدث إصداراتها منخفضة التكلفة، حيث ينطلق الإصدار العالمي من هاتف Redmi 10، إلى الأسواق الهندية ببطارية قوية تبلغ 6000 مللي أمبير.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الإصدار المحدث من هاتف Redmi 10، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز، ومحمية بواسطة طبقة زجاج من نوع Gorilla Glass 3.



سعر ومواصفات هاتف Redmi 10

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف شاومي الجديد Redmi 10،على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل جنبا إلى جنب مع مساعد عمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في الجزء العلوي من الشاشة داخل نوتش قطرة الماء.

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ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi 10، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحزم هاتف شاومي Redmi 10، بطارية عملاقة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، عبر منفذ USB -C، إلى جانبه يوجد مكبر صوت واحد ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.ويتوفر هاتف شاومي Redmi 10، في 3 ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر، وتبدأ المبيعات المفتوحة للهاتف في 24 مارس الجاري، مقابل سعر يبدأ من 145 دولار (أي ما يعادل 2200 جنيه مصري) للإصدار الأساسي.