إطلاق هاتف أندرويد رخيص الثمن بـ مواصفات ممتازة من شاومي

أماطت شركة شاومي Xiaomi، اللثام عن أحدث إصداراتها منخفضة التكلفة، حيث ينطلق الإصدار العالمي من هاتف Redmi 10، إلى الأسواق الهندية ببطارية قوية تبلغ 6000 مللي أمبير.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الإصدار المحدث من هاتف Redmi 10، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز، ومحمية بواسطة طبقة زجاج من نوع Gorilla Glass 3.
سعر ومواصفات هاتف Redmi 10
ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف شاومي الجديد Redmi 10،على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل جنبا إلى جنب مع مساعد عمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في الجزء العلوي من الشاشة داخل نوتش قطرة الماء.
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