كافيار الروسية تكشف النقاب عن مجموعة فاخرة من أجهزة "آبل"

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كشفت كافيار Caviar الروسية المعروفة بإطلاق إصدارات خاصة ومحدودة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، النقاب عن مجموعة من أجهزة آبل، المزينة بالذهب والالماس.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة كافيار، أربع نماذج مختلفة من من أجهزة آبل "آيباد برو" و"iPhone 13"،تحمل تلك الأجهزة تكريما لمجموعة منتقاة من مشاهير العالم، من بينهم المعالج الروسي "راسبوتين"، والقائد العسكري "نابليون"، والمغني "مايكل جاكسون"، والرئيس التنفيذي لشركة آبل "ستيف جوبز"، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك".



كافيار تكشف عن مجموعة فاخرة تحمل توقيعات مشاهير العالم

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وتتضمن مجموعة Autograph من كافيار، نموذج لطراز iPad Pro 11 (2021) من آبل، يحمل رسالة لأحد أكثر الرجال تميزا في التاريخ وهو المعالج الروحي الشهير "غريغوري راسبوتين"، وقد تم تزيين اللوحة الخلفية لجهاز آيباد بورقة مزدوجة مطلية بالذهب، محفور عليها نسخة من ملاحظة كتبها راسبوتين بخط اليد باللغة الروسية، وسيتم بيع جهاز لوحي واحد فقط من هذا الإصدار مقابل ما يزيد عن 90 ألف دولار (أي ما يزيد عن مليون و400 ألف جنيه مصري).وكما نقشت كافيار باقي التوقيعات الأربعة الأخرى، على نماذج من أجهزة سلسلة iPhone 13 ميني أو برو أو برو ماكس، حيث سيتم إنتاج وحدة واحدة لكل توقيع.ويوجد طرازiPhone 13 Autograph Napoleon، الذي يبلغ تكلفته حوالى 75000 دولار، حيث يأتي الجهاز الذي يحمل توقيع نابليون غطى بسبائك مجوهرات مطلية بالذهب، إلى جانب التوقيع ، تم نقش الجزء الخلفي أيضًا بمقتطف من خطاب القائد الفرنسى.وكما تبلغ تكلفة طرازات “كافيار” التي تحمل توقيع مايكل جاكسون و ستيف جوبز و إيلون ماسك، حوالي 25000 دولار (أي ما يزيد عن 390 ألف جنيه مصري)، كل واحدة لديها شعار في الجزء العلوي الأيمن بجانب الكاميرات يشير إلى الشخص الذي ألهم النموذج المعين.الجدير بالذكر أن شركة كافيار أطلقت خلال العام الماضي، مجموعة مزينة بالذهب ومرصعة بالألماس من طرازات آبل آيفون 12 برو وآيباد برو، تحمل كلمات المؤسس المشارك للشركة “ستيف جوبز”، وقامت بتصنيع حوالى 99 وحدة لكل نموذج من المجموعة التي أطلقت عليها اسم Gold Apple، تبلغ تكلفة كل جهاز بها ما يصل إلى 8000 دولار أمريكي.