في بطولة ببجي موبايل العالمية 2021 NIGMA GALAXY يحصل على المركز الثالث



بطولة ببجي موبايل العالمية بطولة ببجي موبايل العالمية

تفتخر ببجي موبايل بأن تعلن أنّ فريق NIGMA GALAXY الذي فاز بالمركز الثالث في بطولة ببجي موبايل العالمية 2021، قد أصبح حديثاً الفريق الفائز في PMPL Arabia 2022 موسم الربيع مع تحقيق أكبر عدد إقصاءات خلال نهائيات المنافسة وإجمالي 221 نقطة.



وفاز فريق CONQUEROR IRAQ بالمركز الثاني في البطولة حيث حصد مجموع 188 نقطة و3 Chicken Dinners )عشاء الدجاج(، وتلاه فريق FALCONS بمجموع 161 نقطة.



قائمة أفضل اللاعبين في بطولة دوري ببجي موبايل العربية للمحترفين 2022:

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1) ID7 من فريق Rico Infinity Esports2) Ragnarok26 من فريق NASR Esports3) ALHAJE من فريق Revolution4) PRESTLGE من فريق Rico Infinity Esports5) KALAGA من فريق Conqueror Iraqتأمل ببجي موبايل هذا العام استقطاب المزيد من الاهتمام بالرياضات الإلكترونية الاحترافية في المزيد من المناطق، لتمكين عدد أكبر من اللاعبين الموهوبين من إثبات أنفسهم. وسنشهد الانطلاقة الأولى لدوري ببجي موبايل للمحترفين في أفريقيا 2022 من 22 مارس وحتى 17 أبريل، وستتنافس الفرق المؤهلة من دوري ببجي موبايل العربية للمحترفين ودوري ببجي موبايل للمحترفين في أفريقيا معاً في بطولة دوري ببجي موبايل للمحترفين في الشرق الأوسط وأفريقيا ربيع 2022 في مايو ليستقطبوا الشهرة في جميع أنحاء المنطقة.