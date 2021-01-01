في بطولة ببجي موبايل العالمية 2021 NIGMA GALAXY يحصل على المركز الثالث

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صورة الخبر: بطولة ببجي موبايل العالمية
بطولة ببجي موبايل العالمية

تفتخر ببجي موبايل بأن تعلن أنّ فريق NIGMA GALAXY الذي فاز بالمركز الثالث في بطولة ببجي موبايل العالمية 2021، قد أصبح حديثاً الفريق الفائز في PMPL Arabia 2022 موسم الربيع مع تحقيق أكبر عدد إقصاءات خلال نهائيات المنافسة وإجمالي 221 نقطة.

وفاز فريق CONQUEROR IRAQ بالمركز الثاني في البطولة حيث حصد مجموع 188 نقطة و3 Chicken Dinners )عشاء الدجاج(، وتلاه فريق FALCONS بمجموع 161 نقطة.

قائمة أفضل اللاعبين في بطولة دوري ببجي موبايل العربية للمحترفين 2022:

1) ID7 من فريق Rico Infinity Esports

2) Ragnarok26 من فريق NASR Esports

3) ALHAJE من فريق Revolution

4) PRESTLGE من فريق Rico Infinity Esports
5) KALAGA من فريق Conqueror Iraq

تأمل ببجي موبايل هذا العام استقطاب المزيد من الاهتمام بالرياضات الإلكترونية الاحترافية في المزيد من المناطق، لتمكين عدد أكبر من اللاعبين الموهوبين من إثبات أنفسهم. وسنشهد الانطلاقة الأولى لدوري ببجي موبايل للمحترفين في أفريقيا 2022 من 22 مارس وحتى 17 أبريل، وستتنافس الفرق المؤهلة من دوري ببجي موبايل العربية للمحترفين ودوري ببجي موبايل للمحترفين في أفريقيا معاً في بطولة دوري ببجي موبايل للمحترفين في الشرق الأوسط وأفريقيا ربيع 2022 في مايو ليستقطبوا الشهرة في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: السلطة

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