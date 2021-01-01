رسميا الكشف عن الساعة الذكية Xiaomi Watch S1 Active

الآن، وخلال مؤتمر، إطلاق الإصدارات العالمية، من سلسلة، Xiaomi 12، قامت شركة شاومي، بإزاحة الستار رسميا، عن الساعة الذكية، Xiaomi Watch S1 Active، مع شاشة زجاجية، من الياقوت، وحزام من الجلد، وظهر من البلاستيك، وهيكل من الفولاذ، المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى، مواصفات جيدة للغاية، أبرزها البطارية، التي تأتي، بسعة كبيرة، ونظام تشغيل جديد، خاص بالساعات، وسعر قد يكون، مرتفعا نسبيا، مقارنة بالمنافسين، وجميع المميزات، التي يمكن، تخيلها من، ساعة ذكية، بما في ذلك، مميزات تتبع الصحة، واللياقة البدنية، التي سنتعرف عليها، خلال هذا المقال، حيث سأعرض عليكم، سعر ومواصفات الساعة الذكية Xiaomi Watch S1 Active.
المواصفات الكاملة للساعة الذكية
أعلنت شاومي، عن ساعتها الذكية الجديدة، مع شاشة دائرية، من نوع، AMOLED، وبحجم 1.43 بوصة، وبدقة 466×466 بكسل، وبزجاج حماية، مصنوع من الياقوت، كما أن، ساعة Xiaomi Watch S1 Active، تعمل بنظام التشغيل، الخاص بالساعات الذكية، Proprietary OS، وتحتوي على، ذاكرة داخلية، وذاكرة عشوائية، (لم يتم تحديد السعة)، ولكن نتوقع أن، تأتي الذاكرة الداخلية، بسعة 4 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، بسعة 1 جيجا رام، وذلك من أجل، تثبيت التطبيقات الخارجية، وتشغيل التطبيقات المثبتة مسبقا.
هذه الساعة الذكية، لا تدعم، تركيب شريحة اتصال، ولكن يمكن، استخدامها للرد على، المكالمات التي، تأتيك عبر هاتفك الذكي، المقترن بساعة Xiaomi Watch S1 Active، حيث يمكن إقرانها، بالهواتف الذكية، التي تعمل، بنظام Android، أو iOS، من خلال البلوتوث، (مع العلم بأن، إصدار البلوتوث المدعوم، هو Bluetooth 5.2)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الساعة، تدعم نظام، تحديد المواقع العالمي GPS، وGNSS، مزدوج النطاق، وتدعم أيضا، خاصية NFC، مع دعم، ميكروفون مدمج، مانع للضجيج، ومكبرات الصوت، من أجل الرد، على المكالمات، من خلال الساعة، بكل بساطة.
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