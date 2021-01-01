تحدد موعد وصول واجهة Magic UI 6 لهواتف Honor 50 من هونور



Magic UI 6 Magic UI 6

واجهة Magic UI 6، كانت قد وصلت، لأول مرة، مع هواتف، Honor Magic 4، يوم 28 فبراير، وكانت الشركة، قد أكدت، أنها ستبدأ في، طرح واجهة المستخدم، الجديدة لهواتف الرائدة، تدريجيا خلال، الأيام القليلة القادمة، ثم ستنتقل إلى، الهواتف المتوسطة، والاقتصادية، والآن تم تأكيد ذلك، حيث نشرت، الشركة الصينية، تقريرا جديدا، تحدد فيه، موعد وصول، واجهة المستخدم، Magic UI 6، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 12، لجميع هواتف، هونور 50، التي وصلت، في منتصف العام الماضي، 2021، والتي تتمثل في، الهاتف Honor 50، وHonor 50 Pro، وHonor 50 SE، وHonor 50 Lite.



ويشير هذا التقرير، إلى أن، واجهة Magic UI 6، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 12، ستصل إلى، الإصدارات العالمية، من هواتف، Honor 50، وHonor 50 Pro، وHonor 50 SE، وذلك خلال، الربع الثاني، من العام الجاري 2022، وستصل إلى، الهاتف الأقل، في هذه السلسلة، والذي يعرف باسم، Honor 50 Lite، على واجهة، Magic UI 6، خلال الربع الثالث.



هونور تحدد موعد وصول واجهة Magic UI 6 لهواتف Honor 50

ومع ذلك، لم يتم تحديد، موعد رسمي، لوصول التحديث الجديد، إلى هواتف Honor 60، ولكن وفقا، لخارطة الطريق، التي كشفت عنها، هونور، فتم التأكيد، أن هواتف، هونور 60 الجديدة، حصلت بالفعل، على واجهة، Magic UI 6، في الصين، وستحصل عليها، في جميع دول العالم، خلال الربع الثاني، 2022.

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ويذكر أن، هذه الواجهة الجديدة، ستوفر مجموعة كبيرة، من التحسينات، والمهام، والخصوصية، وستوفر أيضا، العديد من، الخصائص التي تحسن الأداء، بما في ذلك، خاصية GPU Turbo X، التي ستحسن الأداء، بشكل عام، وستعمل على، تقليل استخدام، ذاكرة الوصول العشوائي، وتوفير اتصال لاسلكي، أكثر استقرارا، بالإضافة إلى أن، واجهة Magic UI 6.0، ستجلب خاصية، Honor Share، التي ستتيح للمستخدمين، إمكانية مشاركة الشاشة، ولوحة المفاتيح، والماوس، بين الهاتف، والكمبيوتر المحمول، لتسهيل النقل، بين الأجهزة المختلفة، سواء كان، نقل الملفات، أو الصور، أو الفيديوهات.وكانت هواتف، هونور 50، قد وصلت مع، مواصفات جيدة للغاية، أبرزها الشاشة، ومعالج التشغيل، والكاميرات، حيث وصل الهاتف، العادي في هذه السلسلة، مع شاشة OLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، بجانب ذاكرة عشوائية، تصل إلى، 12 جيجا رام، وذاكرة داخلية، تصل إلى، 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى، كاميرات خلفية، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتأتي بدقة، 108 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق.والهاتف Honor 50 Pro، وصل أيضا، مع شاشة كبيرة، من نوع، OLED، بجودة QHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10+، وتحتوي على، كاميراتين، في الأمام، الكاميرا الرئيسية، بدقة 32 ميجا بكسل، والكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 12 ميجا بكسل، و4 كاميرات في الخلف، مماثلين لكاميرات، الهاتف هونور 50 العادي، بدقة 108+8+2+2 ميجا بكسل، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، كما أن، المعالج يأتي، من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 8، أو 12 جيجا رام.هونور تحدد موعد وصول واجهة Magic UI 6 لهواتف Honor 50أما بالنسبة، للهاتف Honor 50 SE، فيتوفر مع، شاشة بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبثقب صغير، في المنتصف، من أجل، كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، والهاتف يتوفر كذلك، مع 3 كاميرات خلفية، بدقة 108 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بالإضافة إلى أن، المعالج سيكون، ثماني النواة، وسيأتي من فئة، MediaTek Dimensity 900 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذاكرة الداخلية، والعشوائية، مثل باقي الهواتف، وعلاوة على ذلك، فإن جميع هواتف السلسلة، تدعم الشحن السريع، بقوة 66 واط، ومؤهلة للحصول على، واجهة Magic UI 6، الجديدة.