تسريب يكشف عن تصميم الهاتف Oppo F21 Pro



Oppo F21 Pro Oppo F21 Pro

قبل الإعلان الرسمي، المقرر له، خلال الأيام القليلة المقبلة، ظهر تسريب جديد، لصور الهاتف، Oppo F21 Pro، ويكشف عن، التصميم الخلفي، لهذا الهاتف المرتقب، حيث يشير إلى أنه، سيضم 4 كاميرات خلفية، بجانب فلاش LED مزدوج، في الخلف، موجودة في مستطيل، تصميمه مختلف، عن الجيل السابق، Oppo F19 Pro، بالإضافة إلى أن، شعاره سيكون، Fantastic Selfie، مما يعني، أن شركة أوبو، ستركز بشكل كبير على، أداء الكاميرا الأمامية، وستضيف مميزات جديدة، غير موجودة، في هواتف، Oppo F Series، السابقة.



هذا التسريب الجديد، لا يحمل، الكثير من التفاصيل، ويكشف فقط عن، تصميم الهاتف، Oppo F21 Pro، ولكن هناك، تسريبات سابقة، تكشف عن، المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف القادم، ووفقا لمنصة 91mobiles، فهذا الهاتف القادم، من أوبو، سيصل مع، شاشة Super AMOLED، خالية من الحواف، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها، محمية بزجاج من، Corning Gorilla، وتحتوي على، ثقب صغير، الزاوية اليسرى العلوية، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



سيتم تزويد، هذا الهاتف، بإعداد كاميرا رباعي، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا ذات، الزاوية العريضة للغاية، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60، و120 إطارا، في الثانية.

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لم يتم تحديد، ما إذا كان، الهاتف Oppo F21 Pro، سيدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، أو الجيل الرابع 4G فقط، ولكن التسريب، يشير إلى أنه، سيدعم 4G، بفضل معالج، MediaTek Helio P95، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يتكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 2 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، PowerVR GM9446، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الهاتف، سيحتوي على بطارية بسعة، 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 65 واط، وسيحتوي أيضا، على مستشعر بصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ومنفذ MicroSD، لزيادة المساحة التخزينية، بمقدار 256 جيجا بايت، إضافية، كما أن، Oppo F21 Pro، سيدعم إجراء مكالمات صوتية، ومرئية سلسة، عبر اتصالات، شبكة 4G VoLTE، وسيدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6، وMobile Hotspot وBluetooth 5.1 و A?GPS مع Glonass.وعلى الرغم من أن، شركة أوبو، لم تكشف بعد، عن الموعد الرسمي، لوصول الهاتف، إلا أن، التوقعات تؤكد، وصوله قريبا، حيث سيصل، في البداية، إلى بعض، الدول الآسيوية، لذلك لا تنسوا، العودة إلينا، عند الإعلان الرسمي، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Oppo F21 Pro، ومعرفة مواعيد التوافر العالمية.