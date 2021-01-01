تسريب يكشف عن تصميم الهاتف Oppo F21 Pro

قبل الإعلان الرسمي، المقرر له، خلال الأيام القليلة المقبلة، ظهر تسريب جديد، لصور الهاتف، Oppo F21 Pro، ويكشف عن، التصميم الخلفي، لهذا الهاتف المرتقب، حيث يشير إلى أنه، سيضم 4 كاميرات خلفية، بجانب فلاش LED مزدوج، في الخلف، موجودة في مستطيل، تصميمه مختلف، عن الجيل السابق، Oppo F19 Pro، بالإضافة إلى أن، شعاره سيكون، Fantastic Selfie، مما يعني، أن شركة أوبو، ستركز بشكل كبير على، أداء الكاميرا الأمامية، وستضيف مميزات جديدة، غير موجودة، في هواتف، Oppo F Series، السابقة.
هذا التسريب الجديد، لا يحمل، الكثير من التفاصيل، ويكشف فقط عن، تصميم الهاتف، Oppo F21 Pro، ولكن هناك، تسريبات سابقة، تكشف عن، المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف القادم، ووفقا لمنصة 91mobiles، فهذا الهاتف القادم، من أوبو، سيصل مع، شاشة Super AMOLED، خالية من الحواف، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها، محمية بزجاج من، Corning Gorilla، وتحتوي على، ثقب صغير، الزاوية اليسرى العلوية، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
سيتم تزويد، هذا الهاتف، بإعداد كاميرا رباعي، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا ذات، الزاوية العريضة للغاية، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60، و120 إطارا، في الثانية.
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