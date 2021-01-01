مستخدمو آيفون غاضبون من التحديث الجديد.نفاد سريع للبطارية..

بعد شهور من الترقب، طرحت شركة "أبل" الأميركية تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها (iOS 15.4)، لكن سرعان ما عبر مستخدمو "آيفون" عن غضبهم بسبب مشكلة كبيرة واجهتهم.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العديد من مستخدمي "آيفون" قالوا إنهم لاحظوا نفادا سريعا للبطارية بعد تنزيلهم التحديث الجديد.
وذكر أحدهم على حسابه في تويتر: "هناك استنزاف سريع لبطارية آيفون بعد تحديث iOS 15.4.. انخفض شحن هاتفي بـ5 في المئة في أقل من 10 دقائق.. هذا أمر مثير للسخرية".
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