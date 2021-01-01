زيادة رسمية على سوزوكي إسبريسو 2022

بشكل رسمي أعلن وكيل سيارات سوزوكي في مصر (شركة مودرن موتورز) عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارة سوزوكي إسبريسو التي تنتمي لفئة مركبات SUV الصغيرة، وينتمي هذا الموديل للجيل الأول الحالي من السيارة، والذي بدأ انتاجه في أكتوبر 2019، ويتم تقديم موديل 2022 من السيارة بفئة واحدة فقط في مصر سعرها كالتالي بعد الزيادة:
- فئة وحيدة من 149 ألف و900 جنيه إلى 153 ألف و900 جنيه (زيادة4000 جنيه).
ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي وبقوة 67 حصان و9 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات.
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