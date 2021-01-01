مانهارت تجري تعديلات على بي إم دبليو X7 M50i



بي إم دبليو X7 M50i بي إم دبليو X7 M50i

أعلنت شركة مانهارت عن برنامج تعديلات شامل للأيقونة بي إم دبليو X7 M50i ، التي تنتمي لفئة SUV الفاخرة، لحقنها بقوة إضافية ومنحها مظهرا أكثر شراسة.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها المعدلة تحمل اسم MHX7 650 Dirt Edition² ، وتتميز من خلال السطح المطلي باللون الأسود المطفأ، مع كبسولات على شكل برشام على حواف الجسم، بحسب الوكالة الألمانية.



كما أجرت مانهارت تعديلات تقنية على المحرك التربو المزدوج V8، الذي يأتي بسعة 4.4 لتر، بقوة 530 حصان، و750 نيوتن/ متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما أسفر عن زيادة القوة إلى 650 حصان/ 920 نيوتن / متر.

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ومن أجل تحسين قدرات ي إم دبليو X7 M50i على الطرق الوعرة، زادت مانهارت من الخلوص الأرضي لنظام التعليق الهوائي من 22 إلى 26 سم، فضلاً عن تجهيز السيارة الجديدة بعجلات قياس 20 بوصة مطلية باللون الأسود، مع الإطارات الخشنة المخصصة لموديلات الطرق الوعرة.وتم تجهيز السيارة باسبويلر أمامي مميز من ألياف الكربون، وهي المادة التي تظهر أيضا على أغطية المرايا الخارجية، والناشر الخلفي.وتتوج هذه الملامح بالشكل النمطي لموديلات مانهارت من خلال الحليات المذهبة، التي تتباين مع اللون الأسود المنطفئ.