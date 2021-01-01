مانهارت تجري تعديلات على بي إم دبليو X7 M50i

أعلنت شركة مانهارت عن برنامج تعديلات شامل للأيقونة بي إم دبليو X7 M50i ، التي تنتمي لفئة SUV الفاخرة، لحقنها بقوة إضافية ومنحها مظهرا أكثر شراسة.
وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها المعدلة تحمل اسم MHX7 650 Dirt Edition² ، وتتميز من خلال السطح المطلي باللون الأسود المطفأ، مع كبسولات على شكل برشام على حواف الجسم، بحسب الوكالة الألمانية.
كما أجرت مانهارت تعديلات تقنية على المحرك التربو المزدوج V8، الذي يأتي بسعة 4.4 لتر، بقوة 530 حصان، و750 نيوتن/ متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما أسفر عن زيادة القوة إلى 650 حصان/ 920 نيوتن / متر.
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