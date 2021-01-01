«أستون مارتن» بقوة 690 حصان.. تكشف عن «V12 Vantage» (فيديو)



استون مارتن استون مارتن

تطلق أستون مارتن العنان لآلة أخرى عالية القوة من خلال تقديم آخر محرك “V12 Vantage” بقوة 690 حصانًا عند 6500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 753 نيوتن متر، بعد سلسلة من إجراءات توفير الوزن، أهمها الاستخدام ألياف الكربون، بما في ذلك المصد الأمامي وغطاء المحرك والرفارف الأمامية وحتى العتبات الجانبية، أما في الخلف، صُنع غطاء السطح والمصد أيضًا من ألياف الكربون.



وبحسب motor1، يتكون نظام Draconian من بطارية خفيفة الوزن وعادم مطور حديثًا من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أطراف مزدوجة مثبتة مركزيًا، حيث تم ضبطه خصيصًا لتقديم مسار صوتي أكثر قوة بما يتماشى مع مكانة V12 Vantage كإصدار رئيسي.



كجزء من برنامج إنقاص الوزن، قام مهندسو أستون مارتن بتركيب مكابح قياسية من الكربون والسيراميك بأقراص أمامية مقاس 410 مم مع ملاقط بـ 6 مكابس، بينما يحتوي الجزء الخلفي على أقراص 360 مم مقترنة بفرجار بأربعة مكابس.

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فيما تعمل فرامل CCB على تقليل الوزن بمقدار 23 كجم، مقارنةً بإعدادات الفولاذ التقليدية، كما تشير الشركة المصنعة التي يوجد مقرها في جايدون، أن هذه المكابح يمكنها مقاومة تلاشي الفرامل في درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية.وتأتي السيارة بإطارات ميشلان بايلوت 4S، وعجلات معدنية جديدة مقاس 21 بوصة تقلل أيضًا 8 كجم إضافية من الوزن، كما ستتم استضافة هذه العجلات الجديدة اللامعة داخل مصدات أكبر حجمًا حيث تم توسيع V12 Vantage بحوالي 40 ملم لاستيعاب مسار أوسع.كما يتم توجيه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وترس تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق مثبت في الخلف، بالإضافة إلى تكييف علبة التروس ZF للتعامل مع قوة المحرك المتزايدة وتوفير نوبات أسرع.