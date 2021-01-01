«أستون مارتن» بقوة 690 حصان.. تكشف عن «V12 Vantage» (فيديو)

تطلق أستون مارتن العنان لآلة أخرى عالية القوة من خلال تقديم آخر محرك “V12 Vantage” بقوة 690 حصانًا عند 6500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 753 نيوتن متر، بعد سلسلة من إجراءات توفير الوزن، أهمها الاستخدام ألياف الكربون، بما في ذلك المصد الأمامي وغطاء المحرك والرفارف الأمامية وحتى العتبات الجانبية، أما في الخلف، صُنع غطاء السطح والمصد أيضًا من ألياف الكربون.
وبحسب motor1، يتكون نظام Draconian من بطارية خفيفة الوزن وعادم مطور حديثًا من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أطراف مزدوجة مثبتة مركزيًا، حيث تم ضبطه خصيصًا لتقديم مسار صوتي أكثر قوة بما يتماشى مع مكانة V12 Vantage كإصدار رئيسي.
كجزء من برنامج إنقاص الوزن، قام مهندسو أستون مارتن بتركيب مكابح قياسية من الكربون والسيراميك بأقراص أمامية مقاس 410 مم مع ملاقط بـ 6 مكابس، بينما يحتوي الجزء الخلفي على أقراص 360 مم مقترنة بفرجار بأربعة مكابس.
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