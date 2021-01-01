زيادة على أسعار MG6 موديل 2022 في السوق المحلي

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صورة الخبر: MG6
MG6

شهدت الفترة الماضية تقديم زيادة رسمية من الوكيل المحلي على أسعار سيارة MG6 (ام جي 6) موديل 2022، حيث بلغت هذه الزيادة 5000 جنيه، وبذلك أصبحت الأسعار الرسمية من الوكيل لفئات هذا الموديل من السيارة معلنة كالتالي:

- فئة أولى من 329 ألف و990 جنيه إلى 334 ألف و990 جنيه (زيادة 5000 جنيه).

- فئة ثانية من 344 ألف و990 جنيه إلى 349 ألف و990 جنيه (زيادة 5000 جنيه).

- فئة ثالثة من 349 ألف و990 جنيه إلى 354 ألف و990 جنيه (زيادة 5000 جنيه).

جدير بالذكر أن هذه الفئات تشترك في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:

- وسائد هوائية امامية.
- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- مصابيح هالوجين أمامية.

-سنسور خلفي.

- كاميرا خلفية.

- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- تكييف هواء.

- نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 8 بوصة باللمس.

- فرش داخلي من القماش.

المصدر: التوكيل

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