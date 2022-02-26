تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 17مارس 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1909 دولارات للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 587جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 755 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 881 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1006جنيهات.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4405 جنيهات.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8810جنيهات.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 17620جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7098 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :شهدت العقود الآجلة للذهب استقرارا، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين أمس، إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما تتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وهو ما يزيد من الضغوط على المعدن الأصفر.