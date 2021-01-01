تعرف علي موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب غدا الجمعة أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ السوداني في تمام الساعة السادسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة .
ويخوض الأهلي مباراة الغد أمام المريخ السوداني ، رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور المقبل .
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