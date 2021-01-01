تعرف علي موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني والقنوات الناقلة



الأهلي والمريخ السوداني الأهلي والمريخ السوداني



يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب غدا الجمعة أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ السوداني في تمام الساعة السادسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة .



ويخوض الأهلي مباراة الغد أمام المريخ السوداني ، رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور المقبل .

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ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.يقام المؤتمر في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس بإستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.