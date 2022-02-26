أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر اليوم الخميس 17 مارس 2022

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اسعار العملات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمات يومية لقرائه، ومنها أسعار العملات الأجنبية والعربية.

وننشر في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 17 مارس 2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.64 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.09 جنيه للبيع و17.34 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 20.33 جنيه للبيع و20.57 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.19 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 49.48 جنيه للبيع 51.76 جنيه للشراء.



وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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