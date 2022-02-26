إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم شارم دريمز الناتجة عن الزيادة النقدية

آراب فاينانس: قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16\03\2022 الموافقة قيد عدد 26,014,540 حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى (SDTI)، من 529,854,600 جنيه الى 790,000,000 جنيه بزيادة قدرها 260,145,400 جنيه موزعة على عدد 26,014,540 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيه مصرى للسهم الواحد.
بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 15 قرش للسهم الواحد و الزيادة تسدد نقدا ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24/02/2022 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 14/03/2022 .
علمًا بأن الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 49.097% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 20/03/2022 ، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 23/03/2022 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الأثنين الموافق 18/04/2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
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