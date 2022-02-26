إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم شارم دريمز الناتجة عن الزيادة النقدية

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آراب فاينانس: قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16\03\2022 الموافقة قيد عدد 26,014,540 حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى (SDTI)، من 529,854,600 جنيه الى 790,000,000 جنيه بزيادة قدرها 260,145,400 جنيه موزعة على عدد 26,014,540 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيه مصرى للسهم الواحد.



بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 15 قرش للسهم الواحد و الزيادة تسدد نقدا ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24/02/2022 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 14/03/2022 .



علمًا بأن الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 49.097% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 20/03/2022 ، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 23/03/2022 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الأثنين الموافق 18/04/2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

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وسيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 26,014,540 حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يـوم الأثنين الموافق 21/03/2022 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلبًا على راس المال السوقي ، او فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.و يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 23/03/2022 او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 18/04/2022 ( نهاية فترة تداول الحق) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلبًا على راس المال السوقي.وإخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية، وتوقيع التزام مالي قدره 10000 جنيه على الشركة نظرا لمخالفة احكام المادة (52) من قواعد القيد طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، حيث لم تقم الشركة بالتنسيق مع البورصة قبل نشر الدعوة للاكتتاب في اسهم الزيادة مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.