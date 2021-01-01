قائمة منتخب المغرب لمواجه الكونغو في تصفيات كأس العالم .. واستبعاد بن شرقي



بن شرقي بن شرقي

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس، استعدادا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



واستبعد خليلوزيتش أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك من قائمة المغرب لأسباب فنية، وبدر بانون مدافع الأهلي للإصابة.



وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

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وجاءت قائة منتخب المغرب كالتالي:حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - رضى التكناوتي.خط الدفاع : أشرف حكيمي - سفيان العكوش - آدم ماسينا - يحيى عطية الله - جواد الياميق - سامي مايي - سفيان شاكلا - رومان سايس - نايق أكرد.خط الوسط: سفيان أمرابط - يحيى جبران - عمران لوزا - فيصل فجر - سليم أملاح - إلياس الشاعر - عز الدين أوناحي.خط الهجوم: ريان مايي - منير الحدادي - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي - يوسف النصيري - طارق تيسودالي - سفيان بوفال.مواعيد مباريات الدور الفاصل في تصفيات كأس العالمالذهاب ( 25 مارس):الكونغو الديمقراطية - المغرب، الخامسة مساء، على ملعب الشهداء.مالي - تونس، السابعة مساء، على ملعب 26 مارسالكاميرون - الجزائر، السابعة مساء، على ملعب جابومامصر - السنغال، التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي.غانا - نيجيريا، التاسعة والنصف مساء، على ملعب كيب كوست.الإياب (29 مارس):السنغال - مصر، السابعة مساء، على ملعب ديامنيدو.نيجيريا - غانا، السابعة مساء، على ملعب أبوجا.الجزائر - الكاميرون، التاسعة والنصف مساء، على ملعب مصطفى تشاكر.تونس - مالي، التاسعة والنصف مساء، على الملعب الأولمبي.المغرب - الكونغو - التاسعة والنصف مساء، على ملعب محمد الخامس.