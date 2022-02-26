"التعمير والإسكان" يدعم أهل مصر ب21 مليون جنيه

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وقع بنك التعمير والإسكان ومؤسسة أهل مصر للتنمية، برتوكول تعاون لاستكمال مساهمات البنك لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، لتصل بذلك اجمالي مساهمات البنك لمؤسسة أهل مصر الي أكثر من 21 مليون جنيه.



ويهدف هذا التعاون إلي دعم مصابي الحروق بالمشاركة في بناء مركز الجراحة العامة بالمستشفى التي سوف تصبح أول وأكبر مستشفى متخصصة فى مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا لعلاج الحروق وبالمجان.



وأوضح البنك فى بيان، أن هذه الخطوة تأتى تأكيداً على إيمان بنك التعمير والإسكان بدوره في مجال المسئولية المجتمعية، فقد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

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قام بتوقيع البروتوكول كل من حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصرللتنمية.ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل التعاون المشترك بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة اهل مصر والذي امتد منذ عام 2016، ويعد هذا البروتوكول هو التعاون الثاني وتبلغ قيمته أكثر من 12 مليون جنيه، بعد الانتهاء من بروتوكول التعاون الأول الذي بلغت قيمته مايزيد عن 9 مليون جنيه، لتصل اجمالي المساهمات الي أكثر من 21 مليون جنيه.وأكد حسن غانم، اعتزازه بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وهي مؤسسة اهل مصر التي تعمل على توفير الخدمات الطبية لمرضى الحروق، مشيداً بالمجهودات المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لتوفير حياه أفضل لضحايا الحروق.وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن البنك يولي اهتماما كبيرا للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ايمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث ان مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.ولفت إلى أن دعم قطاع الرعاية الصحية يأتي على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات الي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.وقالت الدكتورة "هبة السويدي" رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية: "أننا فى مؤسسة أهل مصر لا يسعنا الا أن نشكر بنك التعمير والإسكان ودعمه لنا ونتطلع الى مزيد من التعاون للمساهمة فى استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان".وتعد مستشفي اهل مصر أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص لعلاج الحوادث والحروق وبالمجان فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، صممت بطاقة استيعابية 200 سرير، وتتكون من 6 أدوار بالإضافة إلى 2 مهبط إسعاف طائر ليس للرفاهية ولكن لسرعة نقل الحالات فمصاب الحروق لا يستطيع أن يصمد أكثر من 6 ساعات، ويوجد بالمستشفي قسم طوارئ يمكن تحوليه الى قسم للعناية المركزة يستقبل عدد 30 حالة.