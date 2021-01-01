اعراض واسباب المغص عند الأطفال والعلاجات المنزلية

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المغص عند الأطفال

يبكي جميع الأطفال، وفي معظم الحالات، يهدأ البكاء بمجرد تلبية احتياجات الطفل، ومع ذلك، هناك لحظات يبكي فيها الطفل لساعات في اليوم ويفعل ذلك كثيرًا خلال أسبوع لعدة أسابيع، وهذا ما يشار إليه عادة بالمغص، لكن ما هو المغص عند الأطفال؟

غالبًا ما يساعد فهم المغص الآباء على تمييزه عن صرخات الاحتياجات الأساسية مثل التغذية وتغيير الحفاضات، قد يساعدك أيضًا على تعلم الطرق التي تعمل بشكل أفضل لتهدئة طفلك.

ما هو المغص؟
المغص هو صرخات متكررة لا يمكن السيطرة عليها للأطفال الأصحاء.

ويُعرَّف بأنه البكاء لأكثر من ثلاث ساعات يوميًا لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، مع حدوث هذه النوبات لأكثر من ثلاثة أسابيع.

يعاني معظم الأطفال من مغص خلال الأسابيع الستة الأولى من حياتهم.

تحدث هذه الصرخات غالبًا في وقت متأخر من بعد الظهر أو في وقت مبكر من المساء ونادرًا ما تشير إلى أي مرض أو جوع.

يعاني واحد من كل أربعة أطفال تقريبًا من مغص، وعادة ما ينحسر خلال الشهر الثالث أو الرابع.
ما هي أعراض المغص؟
نظرًا لأن المغص يتميز بالبكاء الشديد، فهناك فرص لعدم ملاحظته، وقد تساعدك الأعراض التالية في تحديده بشكل أفضل:

1. العلامات المصاحبة للبكاء: الطفل المصاب بالمغص يبكي بصوت عالٍ. قد يكون هذا البكاء الذي لا يطاق مصحوبًا بشباك أرجلهم أو قبضتهم، مما يعني عدم الراحة.

2. علامات أخرى: غالبًا ما توجد بعض العلامات الأخرى التي تدل على المغص عند الأطفال، ومنها:

- تقشير أو احمرار أو عبوس الوجه.
- خروج الغازات أو البراز أثناء البكاء أو بعده مباشرة.

المصدر: صدى البلد

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