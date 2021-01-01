مكوناتها موجودة فى بيتك .وصفات طبيعية لترطيب البشرة ..



ترطيب البشرة ترطيب البشرة

تواجه الكثيرات من النساء مشكلة جفاف البشرة، لأسباب عديدة منها الاستحمام اليومى خاصة بالماء الساخن، وبرودة الطقس في الشتاء، بالإضافة إلى نقص الزيوت الطبيعية في البشرة والذى يحدث مع التقدم في العمر، ويمكن علاج هذه المشكلة، من خلال اتباع وصفات طبيعية لترطيب البشرة والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "everydayhealth".



وصفات طبيعية لترطيب البشرة



قناع الأفوكادو لترطيب البشرة



يساعد قناع الأفوكادو على ترطيب البشرة الجافة من خلال هرس نصف ثمرة أفوكادو وخلطها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون و يمكن أيضًا إضافة 1 ملعقة كبيرة من العسل ووضع القناع على الوجه وتركه لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.





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دقيق الشوفان لترطيب البشرةيمكن إضافة كوب من دقيق الشوفان إلى حمام دافئ، حيث يساعد على ترطيب البشرة الجافة بشكل طبيعي، من خلال نقع الجسم لعدة دقائق.دقيق الشوفان والعسل لترطيب البشرةيساعد دقيق الشوفان على تقشير البشرة وترطيبها من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل وقليل من الماء، ثم وضع الخليط على البشرة مع الفرك ثم غسل البشرة أو ترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء مما يساعد على ترطيب البشرة.كمادات الحليب لترطيب البشرةيحتوى الحليب على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات و أيضًا على حمض اللاكتيك، لذلك فهو مقشر طبيعي ومرطب للبشرة، وينصح بغمس قطعة قماش نظيفة في الحليب البارد، ووضعها على البشرة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق، مما يساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها، مع تكرار الوصفة الطبيعية عند الحاجة للحصول على نتيجة إيجابية وهى بشرة ناعمة.