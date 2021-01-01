مكوناتها موجودة فى بيتك .وصفات طبيعية لترطيب البشرة ..

تواجه الكثيرات من النساء مشكلة جفاف البشرة، لأسباب عديدة منها الاستحمام اليومى خاصة بالماء الساخن، وبرودة الطقس في الشتاء، بالإضافة إلى نقص الزيوت الطبيعية في البشرة والذى يحدث مع التقدم في العمر، ويمكن علاج هذه المشكلة، من خلال اتباع وصفات طبيعية لترطيب البشرة والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "everydayhealth".
وصفات طبيعية لترطيب البشرة
قناع الأفوكادو لترطيب البشرة
يساعد قناع الأفوكادو على ترطيب البشرة الجافة من خلال هرس نصف ثمرة أفوكادو وخلطها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون و يمكن أيضًا إضافة 1 ملعقة كبيرة من العسل ووضع القناع على الوجه وتركه لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.
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