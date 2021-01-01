اعرفى إزاي تتعاملي معاه لو جوزك ابن أمه وعايشة فى مشاكل؟

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تحلم المرأة بالزواج من رجل بار بأبيه وأمه ويستطيع تربية أطفاله في المستقبل، ولكن قد ترزق برجل يتقرب من والدته لدرجة أنها تسيطر عليه وتفتعل المشاكل بينه وبين زوجته، والتي قد تصل إلى الانفصال، وقال الدكتور إيهاب معوض استشاري العلاقات الزوجية والأسرية في حديثه لـ "اليوم السابع" إن أفضل رجل تتزوجه المرأة هو البار بأمه فهو رجل قلبه طيب وحنون، ويحسن معاملة والدته، ويأخذ رأيها علي سبيل النصيحة، لكن في نهاية الأمر ينفذ الصالح له، كما يتمتع بحياة مستقلة عن والدته، لكن الذى يعتمد على والدته في كل شيء حتى في اختيار ملابسه هو ما يطلق عليه لقب "ابن أمه"".



إزاى تعرفى إن جوزك أبن أمه؟



قال استشاري العلاقات الأسرية إن الفتاة تعلم جيداً مدى حب الحماة لها منذ بداية الارتباط بجانب علاقتها مع ابنها منذ فترة الخطوبة، وإذا لاحظت أن خطيبها مدلل، وغرفته غير منظمة ويعتمد على والدته في ترتيبها، كما لا يستطيع أن يتخذ قرارا في حياته دون أن يعود لوالدته فيه، فهذه من العلامات الدالة على أنه "ابن أمه".



أنواع الأزواج الملقبين بـ"ابن أمه ":



-الرجل الذى يعتمد على والدته مادياً.

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-الرجل الذى يعيش في شقة تملكها والدته .-الرجل وحيد والدته .-الرجل الذى انفصلت والدته عن والده أو زوجها توفى وعاشت لتربيته .التعامل مع الرجل الملقب بـ"ابن أمه":نصح استشارى العلاقات الأسرية الفتاة المخطوبة لرجل مدلل أن تنفصل عنه، ولا تسمع لمن ينصحها بأنه سوف يتغير مع مرور الوقت، وإذا كانت متزوجة منه فيجب التعامل معه بعدة نقاط كما يلي:تترك زمام الأمور بين يديهيجب على المرأة أن تشعر زوجها بأن قائد السفينة، حيث تتركه يصدر القرارات فى مختلف أمور حياتهم اليومية، سواء شراء مستلزمات المنزل أو تغيير قطع الديكور وغيرها من الأمور الأخرى، حتى يشعر بشخصيته وبأنه رب الأسرة وله الكلمة الأولى والأخيرة فى البيت.وضع حدود فى التعامل مع والدتهيجب على الزوجة أن تحسن معاملة حماتها وتتودد لها، ولكن لا تطلعها على الأمور الشخصية التى لا تحب أن تتدخل فيها، وتتفق مع زوجها من خلال التحدث معه بطريقة ودية بأنها لا تريد أن تكون حياتها الزوجية معه معروفة لجميع أفراد أسرته، وأنها تريد حياة مستقلة خاصة، والتى تتطلب ألا يسمح لوالدته بالتدخل فى شئونهم الخاصة.التعامل مع الحماةيجب على الزوجة أن تحسن من معاملتها مع حماتها وتتودد لها، بالزيارة وإعطاء الهدايا لها فى المناسبات المختلفة، حتى تتحسن علاقتهم الأسرية ولا يشعر الزوج أو الحماة بأنها تريد أن تفرق بينهما.