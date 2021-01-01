دلعي أولادك ووفرى فلوسك .طريقة عمل الدجاج الاستربس فى المنزل..



الدجاج الاستربس الدجاج الاستربس

يعتبر لحم الدجاج من أكثر الأطعمة المفضلة والمقربة من قلوب الكثير من الأطفال، سواء مطهية بالسمن أو الزيت، أو مع إضافات أخرى مثل الأرز والخضراوات وغيرها من الإضافات المختلفة، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل الدجاج الاستربس المقرمش الذي يعتبر من الأطعمة المفضلة للكثير ويمكن تنفيذ هذه الوجبة في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً للخطوات التي ذكرتها الشيف فاطمة عبد المنعم، خلال حديثها مع " اليوم السابع".



طريقة عمل الفراخ الاستربس:



المكونات:



500جرام من الدجاج مقطعة على هيئة أصابع سميكة.



ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.

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ملعقة كبيرة من بودرة البصل .ملعقة كبيرة من عصير الليمون.ملعقة كبيرة من الكاتشب.ملح وتوابل دجاج.كوب دقيق.نصف كوب من الماء.كوب دقيق.نصف كوب النشا.زيت للقلي.طريقة تحضير الفراخ الاستربس:يجب خلط البصل والثوم والكاتشب وعصير الليمون والملح والتوابل والدقيق مع تقليب المكونات جيداً، ثم إضافة الماء و تتبيل أصابع الدجاج ووضعها في الثلاجة لمدة أربع ساعات ثم خلط النشا مع الدقيق و تغطية الدجاج بالدقيق ثم تحضير مقلاة وإضافة زيت غزير ساخن ثم قلي أصابع الدجاج حتى يصبح لونها ذهبي وتقدم أصابع الدجاج مع الكاتشب أو المايونيز والأرز الأبيض أو البطاطس المحمرة والعصائر المفضلة حسب رغبة أفراد الأسرة.