دلعي أولادك ووفرى فلوسك .طريقة عمل الدجاج الاستربس فى المنزل..

يعتبر لحم الدجاج من أكثر الأطعمة المفضلة والمقربة من قلوب الكثير من الأطفال، سواء مطهية بالسمن أو الزيت، أو مع إضافات أخرى مثل الأرز والخضراوات وغيرها من الإضافات المختلفة، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل الدجاج الاستربس المقرمش الذي يعتبر من الأطعمة المفضلة للكثير ويمكن تنفيذ هذه الوجبة في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً للخطوات التي ذكرتها الشيف فاطمة عبد المنعم، خلال حديثها مع " اليوم السابع".
طريقة عمل الفراخ الاستربس:
المكونات:
500جرام من الدجاج مقطعة على هيئة أصابع سميكة.
ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.
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