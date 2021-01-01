بعد 60 عاما كشف لغز اختفاء فتاة أمريكية



لغز اختفاء فتاة أمريكية لغز اختفاء فتاة أمريكية

كشفت صدفة لغز اختفاء طفلة أمريكية قبل 60 عاما بعد اختطافها في ظروف غامضة من داخل حديقة جدتها.



وبدأت القصة بحسب " سكاي نيوز" بعدما عثرت الشرطة الأمريكية على رفاة طفلة محترقة داخل صحراء أريزونا.



وكشفت تقارير المعمل الجنائي أن الرفات يعود للطفلة شارون لي جاليجوس والتي اختفت قبل 60 عاما من داخل حديقة جدتها عام 1960.

قد يعجبك أيضا...

الطفلة شارون لي جاليجوسوكانت الطفلة جاليجوس، تبلغ من العمر 4 أعوام عندما تم اختطافها عام 1960،، ولم يعثر عليها أو على القاتل منذ وقتها ما شكل تحديا حقيقيا للشرطة الأمريكية.التي تعتقد أن المشتبه بهم في اختطاف الطفلة شارون لي جاليجوس كانوا يقودون سيارة خضراء اللون من طراز "بليموث" 1951.ولم تتمكن الشرطة مطلقا من معرفة الجناة غير ان اكتشاف رفاة الطفلة اعاد القضية للوجهة من جديد.فيما شكر ابن شقيق الطفلة جاليجوس السلطات لأنهم لم يتوقفوا عن البحث طيلة هذه الأعوام بينما والدا الطفلة مازالا على قيد الحياة.