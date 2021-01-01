كواليس عودة بيرسي تاو للتدريبات | فيديو



بيرسي تاو بيرسي تاو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس عودة بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي للتدريبات بعد ما تردد عن إصابته وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.



سلامة بيرسي تاو

وأكد "شوبير"خلال برنامج "ملعب أون تايم" المذاع علي قناة "أون تايم سبورت": أنه تم إجراء أشعة لبيرسي تاو، وتبين سلامته تمامًا من أي اصابة.





حقيقة إصابة بيرسي تاو

وتابع: "بيرسي تاو كان يعاني من الإجهاد، وهناك مَن اجتهد وأخطأ بإعلان إصابته وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع".



رد كاف على موسيماني

ولفت إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رد على طلب موسيماني بتوفير تقنية الفيديو، بأن الأهرامات لا يمكن أن تشاهد في أسبوع، ليعلق "شوبير":"إيه علاقة الأهرامات بالفيديو.. دي كاميرا بتتحط وصور يا ابني وخلاص".

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