استعدادا لرمضان .. طريقة عمل مخلل الثوم



مخلل الثوم مخلل الثوم



أشكال وأنواع كثيرة تظهر من المخللات يوما بعد يوم، فسمعنا عن مخلل المانجو ومخلل القرنبيط ومخلل الجوافة، واليوم نستعرض طريقة عمل مخلل الثوم للشيف عسل اسماعيل.



والثوم يعمل على تعزيز جهاز المناعة، وخفض ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب، كما أنه يساعد على التخلص من السموم، فهيا نتعرف سويا على طريقة تخليل الثوم لتضعيه على مائدة طعامك وتستفيدي من فوائده العديدة.



المكوّنات

4 اكواب ثوم فصوص مقشرة

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كوب وربع خل أبيضكوب ماءملعقة كبيرة ملحملعقة كبيرة فلفل أسود حبملعقة كبيرة كمون حبملعقة كبيرة كزبرة حبملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مجفف ومجروشطريقة العمل1- اغسلي 4 برطمانات صغيرة الحجم جيدًا وجففيها جيدًا.2- في قدر صغير على النار، اغلي الخل مع الماء والملح.3- قسمي البهارات في قعر كل برطمان بطريقة متساوية.4- رصي فوقها فصوص الثوم واسكبي فوق كل برطمان مزيج الخل.5- اغلقي البرطمانات باحكام وضعيها في مكان مظلم لـ3 أسابيع.نصائح: بعد فتح البرطمانات، احتفظي بها داخل الثلاجة لتدوم لوقت أطول.فوائد الثوممن أبرز فوائد الثوم تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم، حيث أن تناول الثوم الخام في الصباح يساعد على التخفيف من مستويات الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة في الجسم.ويعتبر الثوم الخام أحد المضادات الحيوية الطبيعية الأكثر فاعلية، وترتفع فائدته عند استهلاكه على معدة فارغة، حيث يساعد تناول قطعة من الثوم النيء في قتل البكتيريا ومنع عملها في القناة الهضمية، كما يحتوي الثوم على مركبات كبريتية مثل؛ الأليسين، التي تعرف بفوائدها المضادة للالتهابات فتساعد على علاج البرد والسعال.ومن فوائد الثوم أيضا تحسين عمل الجهاز الهضمي وذلك بسبب احتوائه على مركب الإنولين الذي يعتبر غذاء للبكتيريا النافعه في الجهاز الهضمي الأمر الذي يحفز عملية الهضم.فوائد مذهلة لقشر الخضار والفاكهة.. الثوم يخفف التهاب الحلق.. والموز يبيض أسنانكطريقة تخزين الثوم استعدادًا لرمضانإن احتواء الثوم على مركبات الكبريت مثل؛ الأليسين، ثنائي كبريتيد الدياليل وثلاثي كلوريد ثنائي الأليل يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم، حيث يقلل تناول الثوم على الريق من ضغط الدم الإنقباضي حوالي 7-9 ملم زئبقي، ويقلل من ضغط الدم الإنبساطي حوالي 4-6 ملم زئبقي.