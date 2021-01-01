اطعمة تساعدك علي انزال الدورة الشهرية:

أحيانًا ما تتعرض العديد من النساء إلى الشعور بالآلام الشديدة في البطن نتيجة إلى عدم نزول الدورة الشهرية في ميعادها، فكيف يُمكنك انزالها بطرق طبيعية من خلال تناولك لبعض الأطعمة؟ هذا ما ستتعرفين عليه من خلال السطور التالية التي تُرشدنا إليها خبيرة التغذية آية حسني من خلال التالي:
1ـ يعتقد بعض الناس أن تناول كميات كبيرة من فيتامين ج قد يحفز حدوث الدورة الشهرية، وذلك بسبب تأثيراته المحتملة في مستويات هرمون الإستروجين، والبروجسترون، وهما الهرمونان المسؤولان عن موعد الدورة الشهرية، ولكن تجدر الإشارة إلى عدم وجود أدلة علمية تثبت ذلك، مع التأكيد على أنه ليس من الضار زيادة الكميات المتناولة من مصادر فيتامين ج، وفيما يأتي بعض الأغذية الغنية بفيتامين ج.
2ـ يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين والذي يعتقد أنه يؤثر في هرمون الإستروجين وبعض الهرمونات الأخرى، وتشير الأبحاث إلى أن البروميلين قد يساعد على تقليل الالتهاب، والذي قد يكون أحد أسباب تأخر الدورة الشهرية، ولكن لا توجد أبحاث تشير إلى أن تناول الأناناس، أو مكملات البروميلين يؤدي إلى بدء نزيف الدورة الشهرية.
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