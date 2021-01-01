الفوائد ال 6 الصحية لتناول التوت



التوت التوت

يتمتع التوت بالعديد من الفوائد التي تعود على الجسم بفوائد كثيرة وإذا كنتِ لا تعرفين هذه الفوائد عليكِ مُتابعة السطور التالية.



وأوضحت خبيرة التغذية مروة إمام أن التوت يفيد الجسم من خلال الآتي:



1ـ غني بالألياف الغذائية حيث يعد التوت مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، وخاصة الألياف الذائبة في الماء، والتي تساهم في تقليل حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي، مما يعطي شعورًا بالشبع لفترة زمنية أطول، الأمر الذي يساهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية خلال اليوم، ويسهل التحكم في الوزن، ومن الجدير بالذكر أن الألياف الموجودة في التوت لا يتم احتسابها من صافي الكربوهيدرات، مما يجعل التوت منخفضًا بالكربوهيدرات.

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2ـ غني بمضادات الأكسدة، حيث يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تُقلل الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة، تحدث الضرر بخلايا الجسم في حال زيادتها، مسببة ما يعرف بالإجهاد التأكسدي، ومن أهم مضادات الأكسدة الموجودة في التوت مركبات الأنثوسيان التي تعطي التوت اللون الأزرق، والأرجواني، والأحمر، والمتركزة في قشرة التوت.3ـ يعد التوت من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن العديدة مثل الفسفور والكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والصوديوم، والنحاس، بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامينات المضادة للأكسدة كفيتامين أ.4ـ قد يساهم التوت في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وذلك بحسب ما نُشر في إحدى الدراسات العلمية.5ـ يعد التوت من الأطعمة المنخفضة بالسعرات الحرارية، إذ يحتوي نصف كوب بوزن 74 جرامًا من التوت الأزرق على 42 سعرة حرارية فقط، إلا أنه يزود الجسم بما نسبته 12? من احتياجاته اليومية من فيتامين ج والمغنيسيوم، و18? من احتياجاته اليومية من فيتامين ك، أما كوب من الفراولة بوزن 152 جرامًا، فيحتوي على أقل من 50 سعرة حرارية، ويزود الجسم بثلاثة جرامات من الألياف الغذائية، و150? من احتياجاته اليومية من فيتامين ج، و30? من احتياجاته اليومية من المنغنيز.6ـ يعد التوت من الأطعمة المناسبة للحامل فهو مصدر جيد لفيتامين ج، والكربوهيدرات المفيدة، ومضادات الأكسدة، والألياف، كما يحتوي على نسبة عالية من الماء، تساعد على تعزيز الرطوبة عند الحامل، ويساعد فيتامين ج الموجود في التوت على تعزيز وظائف المناعة.