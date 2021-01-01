أسرار نجاح عمل البسبوسة بالقشطة



البسبوسة بالقشطة البسبوسة بالقشطة



الحلويات الشرقية وخاصة البسبوسة والكنافة والقطايف من علامات شهر رمضان المميزة، فبعد الإفطار تُقدم الحلويات المتنوعة بمذاقها اللذيذ والشهي.



والبسبوسة لها مكانة خاصة في قلوب المصريين في رمضان خاصة لو كانت بالقشطة، لذا نرصد اسرار نجاح عمل البسبوسة بالقشطة.



المقادير

كوب زبادى

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

1\2 كوب سمن

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

2 كوب سميد ( دقيق البسبوسة )

نصف كوب مبشور جوز الهند

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

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مقادير القشطة الكدابة2 كوب حليب3 ملاعق كبار نشا3 ملاعق قشطة2 ملعقة جبنة كريمىفانيليا3 ملاعق سكرمقادير الشربات2 كوب ماءكوب ونصف سكرنصف ليمونهملعقة كبيرة سمنة بلدىطريقة التحضير- في وعاء نضع السكر والسمن والزبادي والحليب والعسل ونقلبهم جيدا.- نضع علي الخليط دقيق البسبوسة والدقيق ومبشور جوز الهند والبيكنج بودر ونقلبهم مع الخليط حتي يختفي الدقيق مع مراعاة عدم التقليب كثيرًا.- يقسم خليط البسبوسة إلى نصفين ويوضع النصف الأول في صينية مدهونة بالزبدة ونرشها بالدقيق ونضعها في فرن 180 درجة لمدة 10 دقائق.- نحضر القشطة بوضع الحليب والنشا والسكر في إناء علي النار مع التقليب المستمر إلي أن تغلي ثم نضع عليها الجبن والفانيليا والقشطة ونقلبها ونرفعها من على النار.- نضع القشطة علي البسبوسة ونتركها تبرد ثم نضع عليها النصف الآخر من العجينة ونفردها بحرص ثم نضعها في الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق ونشعل الشواية.- نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات الساخن مباشرة ونغطي عليها 10 دقائق ثم نقطعها بعد أن تبرد.