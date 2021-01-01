زي الجاهز...طريقة عمل السوسيس في البيت

طريقة عمل السوسيس
السوسيس من اللحوم المصنعة التي يعشقها الأطفال الصغار بشكل خاص، ولكن أيضًا يحذر منه الأطباء وخبراء التغذية، لما يحتويه من ألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة، كما أن هناك أنواعًا غير مضمونة المكونات، مما قد يعرض حياة أطفالنا للخطر.
ولكن لأن أطفالنا يعشقون السوسيس، وحتى لا تحرميهم من تناوله؛ تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل السويس في البيت، لضمان نظافة وصلاحية المكونات.
المكونات
نصف كيلو لحم مفروم.
100 جرام فول صويا منقوع في كوب ماء ومصفى.
أمعاء خروف.
ملح وفلفل.
بابريكا.
جوزة الطيب.
قرفة.
حبهان مطحون.
قليل من اللون الأحمر، حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنه.
طريقة عمل السوسيس
تطحن المكونات في الطب، ثم يضاف إليها فول الصويا المصفى من الماء، حتى نحصل على عجينة متجانسة.
تضاف التوابل والملحن ثم الماء، وتستكمل عملية الطحن.
يتم حشو الأمعاء بواسطة القمع.
بعد الانتهاء من الحشو يتم برم السوسيس ووضعه في ماء ساخن درجة حرارته لا تتعدى الـ7 درجة مئوية، لمدة 5-10 دقائق، ثم يرفع من الماء.
يترك ليبرد، ثم يحفظ في الفريزر، لحين الاستعمال.
طريقة عمل الجلاش بالسوسيس
ولكل ست بيت تبحث عن أكلة جديدة ومختلفة، باستخدام السويس الذي صنعته بيديها، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الجلاش بالسوسيس والخضار، أكلة سهلة وسريعة ومفيدة.
مكونات الجلاش بالسوسيس
نصف كيلو جلاش.
كوب إلا ربع زبدة أو سمن ذائب وفرشاة للدهن.
كوب خضروات مشكلة فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة
ربع كوب زيتون بدون بذر ومقطع
ربع كوب جبنة رومي
ربع كوب جبنات مشكله شيدر وموتزاريلا
كوب حليب
ملح وفلفل
بيضة
ثمن كيلو بسطرمة أو باكيت سوسيس
طريقة الجلاش بالسوسيس
نحضر صينيه أو قالب وندهنه بالزبدة أو السمن
نقسم الجلاش إلى قسمين متساويين ونضع الورق في الصينية وندهن بين الورقات بالسمن
حين نصل لنصف كمية الجلاش نضع الحشو من الفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، والبسطرمة أو السويس ونفردهم جيدا.
ثم نبدأ مرة أخرى بفرد الورقات تباعا وبينهم ندهن بالفرشاة سمن او زبده حتى ننتهى من الكمية كاملة
نقطع الجلاش بالسكينة قطع متساوية حسب الذوق والرغبة
نضرب البيضة مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على الجلاش المقطع
نضيف ما تبقى من السمن او الزبدة للصينية من الوجه
ندخلها الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص لأنه لا يأخذ وقت
ملحوظة:
أولا لا بد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشة بالماء (ليست مبللة بالكامل) حتى لا يجف.
قبل البدء تستطيعي قلب القالب أو الصينيه فوق كمية الجلاش بالكامل، وبواسطة سكين يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب أو الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، أو تدهن بالزبدة وتحشى في المنتصف قبل إضافة الحشو.
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