زي الجاهز...طريقة عمل السوسيس في البيت



طريقة عمل السوسيس طريقة عمل السوسيس



السوسيس من اللحوم المصنعة التي يعشقها الأطفال الصغار بشكل خاص، ولكن أيضًا يحذر منه الأطباء وخبراء التغذية، لما يحتويه من ألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة، كما أن هناك أنواعًا غير مضمونة المكونات، مما قد يعرض حياة أطفالنا للخطر.



ولكن لأن أطفالنا يعشقون السوسيس، وحتى لا تحرميهم من تناوله؛ تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل السويس في البيت، لضمان نظافة وصلاحية المكونات.



المكونات

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نصف كيلو لحم مفروم.100 جرام فول صويا منقوع في كوب ماء ومصفى.أمعاء خروف.ملح وفلفل.بابريكا.جوزة الطيب.قرفة.حبهان مطحون.قليل من اللون الأحمر، حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنه.طريقة عمل السوسيستطحن المكونات في الطب، ثم يضاف إليها فول الصويا المصفى من الماء، حتى نحصل على عجينة متجانسة.تضاف التوابل والملحن ثم الماء، وتستكمل عملية الطحن.يتم حشو الأمعاء بواسطة القمع.بعد الانتهاء من الحشو يتم برم السوسيس ووضعه في ماء ساخن درجة حرارته لا تتعدى الـ7 درجة مئوية، لمدة 5-10 دقائق، ثم يرفع من الماء.يترك ليبرد، ثم يحفظ في الفريزر، لحين الاستعمال.طريقة عمل الجلاش بالسوسيسولكل ست بيت تبحث عن أكلة جديدة ومختلفة، باستخدام السويس الذي صنعته بيديها، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الجلاش بالسوسيس والخضار، أكلة سهلة وسريعة ومفيدة.مكونات الجلاش بالسوسيسنصف كيلو جلاش.كوب إلا ربع زبدة أو سمن ذائب وفرشاة للدهن.كوب خضروات مشكلة فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرةربع كوب زيتون بدون بذر ومقطعربع كوب جبنة روميربع كوب جبنات مشكله شيدر وموتزاريلاكوب حليبملح وفلفلبيضةثمن كيلو بسطرمة أو باكيت سوسيسطريقة الجلاش بالسوسيسنحضر صينيه أو قالب وندهنه بالزبدة أو السمننقسم الجلاش إلى قسمين متساويين ونضع الورق في الصينية وندهن بين الورقات بالسمنحين نصل لنصف كمية الجلاش نضع الحشو من الفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، والبسطرمة أو السويس ونفردهم جيدا.ثم نبدأ مرة أخرى بفرد الورقات تباعا وبينهم ندهن بالفرشاة سمن او زبده حتى ننتهى من الكمية كاملةنقطع الجلاش بالسكينة قطع متساوية حسب الذوق والرغبةنضرب البيضة مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على الجلاش المقطعنضيف ما تبقى من السمن او الزبدة للصينية من الوجهندخلها الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص لأنه لا يأخذ وقتملحوظة:أولا لا بد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشة بالماء (ليست مبللة بالكامل) حتى لا يجف.قبل البدء تستطيعي قلب القالب أو الصينيه فوق كمية الجلاش بالكامل، وبواسطة سكين يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب أو الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، أو تدهن بالزبدة وتحشى في المنتصف قبل إضافة الحشو.