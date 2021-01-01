تسرّب صورا شخصية ووثائق لرئيس الموساد (فيديو)



رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا

نشرت مجموعة مجهولة تسمي نفسها "الأيدي المفتوحة Open Hands" عبر قناتها على "تليغرام" مقطع فيديو تضمن صورا ووثائق شخصية لرئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا.



وزعم الفيديو المنشور على قناة "Open Hands" على "تليغرام" و"تويتر" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"تيك توك"، التي أنشأت جميعها يوم أمس الثلاثاء، أن المعلومات التي تم الحصول عليها كانت من عملية استخباراتية مطولة أجريت ضد بارنيا، وبدأت في عام 2014.



وقالت المجموعة: ""لدينا هدية صغيرة للموساد.. مع الحب لديفيد.. عيد بوريم سعيد"، في إشارة إلى عيد "المساخر" اليهودي الذي يبدأ ليلة اليوم الأربعاء.

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وأظهر الفيديو الذي يتضمن ترجمات باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية، عدة صور شخصية وتذاكر طيران باسم بارنيا وبطاقة هويته ووثائق ضريبية موجهة إلى زوجته، وصور من الأقمار الصناعية لمنزله الخاص في وسط مدينة هود هشارون.كما نشر الفيديو، مقطع من محادثة فيديو خاصة كان يجريها رئيس الموساد.وزعمت المجموعة أنها بدأت عملية المراقبة ضد بارنيا من خلال اقتحام قاعدة بيانات مكتبة المدينة المحلية، مشيرة إلى أن المزيد من المواد المتعلقة برئيس الموساد ستنشر قريبا.https://arabic.rt.com/world/1335144-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/