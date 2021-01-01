يصف محمد أبوبكر المشهد .. كيف سنقف يوم القيامة بين يدي الله

كيف سنقف يوم القيامة بين يدي الله؟ يجيب على هذا السؤال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، ، قائلًا إن كل مسلم في يوم القيامة سيقف أمام الله حسب قوة نوره، أو الشعاع الذي معه، فهناك من تكون قوة شعاعهم مثل الشمس، ومنهم من تكون مثل الكوكب الدري، أو مثل المشعل العظيم، أو كالسراج الضعيف والشمعة، وقال أبو بكر أن كل هذه الأنوار جاءت من قوله تعالى: " نُورُهُمْ يَسْعَى? بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ? إِنَّكَ عَلَى? كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".
وقال أبو بكر إن هذا النور الذي يطلبون تمامه هو الذكر والتسبيح، ولذا فكلمة لا إله إلا الله التي يقولها المسلم لا يستهين بها، وأضاف أبو بكر أن الذكر والتسبيح هو الصدقة الجارية التي يفعلها المرء لنفسه حال حياته، "اجعل باب الذكر كله الصدقة الجارية اللي تعملها وأنت عايش على قيد الحياة".
وذكر أبو بكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أهمية الذكر: "من قال في يومه سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه – أو غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر"، وقال أبو بكر أن العلماء قالوا أن حتى من قالها مع عدم التدبر والحضور والخشوع ولكنه بمثابة أن يذكر يتحقق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيطان يوسوس للبعض بأنه لا يحصل على الثواب إلا إذا كان ذهنه حاضرًا وخاشعًا وهذا خطأ.
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