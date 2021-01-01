الشيخ خالد الجندي يحذر اخرجوا الزكاة ولا تتحايلوا على شرع الله

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتاوى لا بد من مراعاة النظر فيها من قبل العلماء ، مضيفا: لو كل شخص لم يخرج الزكاة بسبب الديون كدا لن يخرج أحد الزكاة.
وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الأقساط المركبة ليست دين، يعني من اشتري شقة ويدفع لها أقساط ربع سكنية ويقول علي ديون ولن أخرج الزكاة شرعا غير صحيح وعليه إخراج الزكاة.
وأكمل : "هناك دين فات وقته وهناك دين حل الآن ، تحايلوا على شرع الله ، لا تتحايلو على أموال الفقير ، فالزكاة مال الفقراء ومانع الزكاة حرامي لأنه حصل على فلوس غيره من يتامى ومساكين ومرضى"
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