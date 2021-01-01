شروط المشاركة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي



أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط وشروط الترشح للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى تحت عنوان " Food Security " ، والذى سيتم عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2022/5/19 إلى 2022/5/21.



حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الوصول لـ رابط المشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى تحت عنوان " Food Security " عن طريق الضغط على :



http://elo.international/team-registration

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وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن أخر موعد لـ الاشتراك في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى تحت عنوان " Food Security " هو 19 مارس 2022وتأتي تلك المسابقة بهدف الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية، وأساليب البحث العلمى الحديثة لدى الطلبة من خلال تدريبهم على العمل الجماعي؛ من أجل الإعداد السليم لجيل الشباب وتحسين نوعية التعليم الموجه لهم وانخراطهم في المجتمع المحلي والعالمي، والبحث عن القواسم المشتركة التي تجمع بين الثقافات المختلفة من خلال الأنشطة التعليمية التفاعلية العالمية، وقد نافس في هذه الأولمبياد أكثر من 1500 طالب وطالبة من دول الشرق الأوسط والعالم.شروط المشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي تحت عنوان " Food Security "أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن شروط المشاركة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى تحت عنوان " Food Security " تنقسم إلى :أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الكبار من سن (12 إلى 17) سنة :و يجب أن يتكون فيها أعضاء الفريق الواحد من 5 إلى 7 أعضاء إلى جانب مدرب أو أثنين بالفريق، حيث تتكون المسابقة من خمسة محاور رئيسية هي: ( اختبار اللغة الإنجليزية، المشروع، العمل الجماعي، خدمة المجتمع، العمل المسرحى).أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الصغار من سن (6 إلى 10) سنوات :ويجب أن يتكون فيها الفريق من (3 إلى 5) أعضاء فى الفريق الواحد بالإضافة إلى (1) مدرب لكل فريق، وتتكون المسابقة من ثلاثة محاور رئيسية هي: ( المشروع، خدمة المجتمع، العمل الفنى).كما أنه من الشروط أيضا :أن ينتمي جميع أعضاء الفريق إلى مؤسسة تعليمية واحدة ويحق للمؤسسة الاشتراك بثلاثة فرق كحد أقصىأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية لجميع أعضاء الفريق.ولمزيد من المعلومات عن شروط المشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمى تحت عنوان " Food Security " يمكن الدخول علي الرابط التالي :www.elo.international