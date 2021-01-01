أداب القاهرة تعلن الخطة الزمنية للدراسة خلال شهر رمضان

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كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد الدراسة بالكلية خلال شهر رمضان الكريم .



وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، المواعيد كما هي مع مراعاة عدم التدريس في اوقات الافطار وتعديلها، فضلا عن الاعتماد على منظومة البلاكبورد اونلاين خلال الشهر الفضيل .



وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تفاصيل الملتقى الأول لإدارة الوثائق فى المؤسسات المتحولة رقميا بالكلية هذا العام.

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وتابع “ شاهين ” الملتقى يهدف إلى توجيه نظر الباحثين إلى أهمية مجال إدارة الوثائق فى التحول الرقمى وكيفية التعامل مع المعايير الخاصة بإدارة الوثائق فى المؤسسات المختلفة وكيفية استفادة العاملين بالمؤسسات المتحولة رقميا من إدارة الوثائق رقميا.وأضاف “شاهين”، يكفي القول إن الإدارة الناجحة للوثائق داخل المؤسسات تختصر الطريق تماما أمام تحقيقها للمعيار الدولي ISO 9001/ 2015 للجودة الإدارية للمؤسسة.على الجانب الأخر ، افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء التخصصية التابعة لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى قصر العيني بمنحة 16 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد المجيد مدير مستشفى منيل قبلي، والدكتورة رباب فؤاد رئيس قسم الأمراض المتوطنة، والدكتور هاني شهاب مدير الوحدة المختصة بعلاج ودراسات أمراض الأمعاء، والأستاذة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك، ولفيف من الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الطب.