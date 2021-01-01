لتخزين البانيه المتبل لشهر رمضان بطريقة جديدة

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لتخزين البانيه المتبل


تعد طريقة تخزين البانيه من أكثر الأكلات التى ترغب النساء فى معرفتها عند اقتراب شهر رمضان، حيث أنه من أكثر الوصفات السهلة التى توفر الكثير من الوقت والجهد والمال خاصة إذا كانت جاهزة على القلي فشرائح البانيه المتبلة أسهل أكلة بالنسبة للنساء.

نعرض لكم طريقة تخزين البانيه بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير تخزين البانيه:
صدور دجاج فيليه
ماء بصل
ملح
فلفل أسود
كاري
كركم
بيض
بقسماط

طريقة تخزين البانيه المتبل:
* قطعي شرائح الدجاج بالحجم المناسب لكي ثم ضعيها فى وعاء به ملح وفلفل أسود وماء بصل وكارى وكركم وقلبيهم جيدا .
* في وعاء اخر اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعي فيه شرائح الدجاج وقلبيها جيدا .
* ضعي شرائح الدجاج بعد ذلك فى البقسماط المطحون ثم ضعي طبقة من الأكياس بلاستيكية ثم شرائح البانيه ثم طبقة أخرى من الأكياس البلاستيك ثم ضعيه فى أطباق مناسبة للفريزر واخرجيه عند الاستخدام.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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