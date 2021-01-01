لتخزين البانيه المتبل لشهر رمضان بطريقة جديدة

تعد طريقة تخزين البانيه من أكثر الأكلات التى ترغب النساء فى معرفتها عند اقتراب شهر رمضان، حيث أنه من أكثر الوصفات السهلة التى توفر الكثير من الوقت والجهد والمال خاصة إذا كانت جاهزة على القلي فشرائح البانيه المتبلة أسهل أكلة بالنسبة للنساء.
نعرض لكم طريقة تخزين البانيه بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير تخزين البانيه:
صدور دجاج فيليه
ماء بصل
ملح
فلفل أسود
كاري
كركم
بيض
بقسماط
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