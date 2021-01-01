من تراكم الفضلات والسموم..طريقة لتنظيف البطن

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طريقة لتنظيف البطن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، ، أفضل طريقة لتنظيف البطن من تراكم الفضلات والسموم.

· الينسون، وبذور الكتان، وبذور الرشاد، والكمون، والبابونج، والميليسا، مسحوق قشر الرمان، وبذور الخردل، والشمر، وزهور البنفسج، وبذور النجم الأحمر.

ونخلط جميع هذه المكونات جيداً، ثمّ نأخذ كل يومِِ منها ملعقة كبيرة ونضعها في كأس ماء مغلي، ونتركه حتى الصباح، ثمّ نشرب الكأس بأكمله على الريق، ولا نتناول شيء بعده لمدة ساعة على الأقل، نكرر هذه العملية من 3 إلى 7 أيّام، حسب درجة المشاكل التي يعاني منها الشخص.

مع ملاحظة أن لا تستعمل هذه الخلطة أكثرمن 3 أيّام لمن يعانون من مشاكل الكلى.

. مشروب بذور الكتان.
. عصير الليمون مع الثوم.
. مشروب عرق السوس مع الارقطيون وذيل الفرس.
.الحلبة.
. الشومر.
. شرب مقدار ثمانية أكواب ماء على الريق.
. عصير التفاح.
. ملح البحر المذوب بماء الشرب.

المصدر: elbalad

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