الفرينش الملون فى الصدارة.. موضة أظافر الربيع



موضة أظافر الربيع موضة أظافر الربيع



هناك عدد لا يحصى من الخيارات المناسبة للأظافر في فصل الربيع تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي ومن خبراء الموضة والمكياج، ومن بينها موضة الـ "فرينش" التي عادت بقوة خلال هذه الفترة، وتصميم أكاليل الزهور الرقيقة وكذلك دوامات الباستيل المتموجة، لذا يستعرض اليوم السابع أحدث صيحات موضة رسوم الأظافر وفقاً لموقع "stylist" كما يلي:



الزهور البسيطة:

تصميم الزهور بشكل رقيق وبسيط من أهم وأجمل التصميمات خاصة للفتيات الصغار وفي فترة الصباح، ومنها جميع الألوان الهادئة والتي تميزت بوضع أرضية للون من الألوان الباردة الهادئة.



الفرينش الباستيل:

الفرينش بألوان الباستيل يعد من أفضل التصميمات خاصة للعرائس اللاتي يرغبن في الظهور بشكل رقيق وأنيق، سواء كانت الرسومات المحددة دائرية أو حادة.

قد يعجبك أيضا...

الأظافر المختلفة:ظهرت خلال الفترة الأخيرة موضة الأظافر المختلفة في التصميم، هذا الشكل المتناغم الذي يجعل مظهر يديكِ مليء بالحيوية والجمال خاصة مع بداية فصل الربيع.دوامات الربيع:يشبه تصميم الفرينش قليلاً ولكن حركاته مائلة بشكل رقيق، وذات ألوان هادئة وراقية، تجمع بين الشياكة والبهجة مثل الأزرق الفاتح والأصفر الزبدي والأخضر الباهت ، فإنها تشعرك بالانتعاش والحيوية خاصة في فترة الصباح الباكر.الألوان المحايدة:بالرغم من صعوبة دمج هذه الألوان المحايدة، إلا أنها تمنحك مظهرًا جيدًا وإطلالة مختلفة وغير نمطية، كما تزيد من الشعور بالأناقة دون عناء.