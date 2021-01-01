أفكار لديكور الحمام متعدد الألوان.. "النتيجة مبهجة"



أفكار لديكور الحمام أفكار لديكور الحمام

قديماً كان يبحث الجميع عن الألوان الفاتحة في ديكورات الحمام تجنبا لظهور الجير وتغير الألوان مع الاستخدامات الكثيرة للماء ووجود البخار بشكل مستمر، وجاءت موضة 2022، مع الاتجاه الحالي للألوان الجريئة والمتباينة، في الوقت الذي يبحث فيه البعض عن حلول الديكور الزاهية في منازلهم، لذا يستعرض اليوم السابع عدة أفكار مختلفة لديكور الحمام ببلاط متعدد الألوان وفقاً لموقع "digsdigs" كما يلي:



متى نستخدم البلاط متعدد الألوان؟

على الرغم من أننا نعلم جميعًا أن المساحات الصغيرة يجب أن تختار لها ألوانا فاتحة، إلا أنه يمكنك دائمًا إضافة القليل من الألوان الفاتحة، مع إضافة القليل من البلاط الملون إلى الحمام الصغير يمكن أن يكون مجرد جدار واحد أو عدد من البلاطات المتناثرة، على أن تختار بلاطات كبيرة الحجم، ستجعل مساحتك تبدو أكبر، أما في حالة الحمام ذى المساحة الكبيرة، فيمكنك استخدام ببلاط متعدد الألوان بسهولة.



أنواع البلاط الملون:

بلاط متعدد الألوان متناسق في الحجم والشكل

هناك بلاط ملون مطبوع على الطراز الشرقي لا يتطابق في كل من المطبوعات والألوان ولكنه يتميز بنسق ألوان معين ويحول حمامك.

هناك بلاط ملون زجاجي لا يتجاوز الخمس سنتيمتر.

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بلاط منقوش بالورود.بلاط بدرجات اللون الواحد.ما هي مميزات الحمام المؤسس ببلاط ملون؟- الحمام المزين ببلاط ملون مختلف هو فكرة ممتعة ورائعة ستجعلك تشعر بالاسترخاء الشديد.- يعطي الحمام شكل أكثر اشراقا وإلهاما مع مزجه باللون الأبيض ولكن مع بلاط جريء للغاية لإضفاء لمسة، مع حوض استحمام صغير ملون ومنسوجات مشرقة.- حمام عصري ومشرق باللون الأبيض مع دش أخضر نيون وبلاط متعدد الألوان الاخضر بدرجاته مع القليل من الازرق.- إذا كنت تبحث عن المزج بين ذوقين عصري وكلاسيكي، فالحل في جدران محايدة وأرضية خرسانية وحمام من البلاط متعدد الألوان ومنضدة عتيقة أنيقة.أفكار متنوعة أخرى لاستخدام البلاط الملون منها:حمام معاصر مغطى بالبلاط الأحمر في مساحة الدش وبلاط مطبوع فائق الجرأة في الحوض ومساحة المرحاض.حمام مكسو ببلاط شديد السطوع مع منضدة ورف مدمجة بيضاء بالإضافة إلى سجادة جريئة.حمام معاصر مُجهز بالكثير من الخرسانة والحجر وجدران مزينة بالبلاط الملون ولمسات ملونة متناسقة.حمام معاصر مع بلاط جريء حول حوض الاستحمام ، ومنضدة تخزين عائمة مع لمسات ملونة رائعة وجديدة والذي يعتبر موضة ديكور 2022.حمام معاصر محايد مع بلاط أبيض وأخرى رمادية كبيرة الحجم على الأرض بالإضافة إلى ألوان متعددة.حمام أبيض معاصر مُزين بالبلاط الأزرق الفاتح والأزرق الكهربائي والأصفر والرمادي.