أفكار لديكور الحمام متعدد الألوان.. "النتيجة مبهجة"

قديماً كان يبحث الجميع عن الألوان الفاتحة في ديكورات الحمام تجنبا لظهور الجير وتغير الألوان مع الاستخدامات الكثيرة للماء ووجود البخار بشكل مستمر، وجاءت موضة 2022، مع الاتجاه الحالي للألوان الجريئة والمتباينة، في الوقت الذي يبحث فيه البعض عن حلول الديكور الزاهية في منازلهم، لذا يستعرض اليوم السابع عدة أفكار مختلفة لديكور الحمام ببلاط متعدد الألوان وفقاً لموقع "digsdigs" كما يلي:
متى نستخدم البلاط متعدد الألوان؟
على الرغم من أننا نعلم جميعًا أن المساحات الصغيرة يجب أن تختار لها ألوانا فاتحة، إلا أنه يمكنك دائمًا إضافة القليل من الألوان الفاتحة، مع إضافة القليل من البلاط الملون إلى الحمام الصغير يمكن أن يكون مجرد جدار واحد أو عدد من البلاطات المتناثرة، على أن تختار بلاطات كبيرة الحجم، ستجعل مساحتك تبدو أكبر، أما في حالة الحمام ذى المساحة الكبيرة، فيمكنك استخدام ببلاط متعدد الألوان بسهولة.
أنواع البلاط الملون:
بلاط متعدد الألوان متناسق في الحجم والشكل
هناك بلاط ملون مطبوع على الطراز الشرقي لا يتطابق في كل من المطبوعات والألوان ولكنه يتميز بنسق ألوان معين ويحول حمامك.
هناك بلاط ملون زجاجي لا يتجاوز الخمس سنتيمتر.
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