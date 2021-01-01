لحظة تدمير دبابة روسية بلغم أرضي..فيديو



لحظة تدمير الدبابة الروسية. لحظة تدمير الدبابة الروسية.



رصد شريط فيديو صوّرته طائرة مسيرة لحظة تطاير أجزاء من دبابة روسية إثر انفجار لغم أرضي فيها في خضم حرب أوكرانيا.



وكانت هذه الدبابة الروسية تسير وحدها بعيدا عن بقية قافلة عسكرية، كما أظهرت لقطات فيديو نشرها الجيش الأوكراني.



وصار توثيق الهجمات الروسية والأوكرانية جزءا من الحرب النفسية، التي يتبعها الطرفان في الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

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وبث الجيش الأوكراني مرارا لقطات مصورة من طائرات مسيرة لضرب قوافل عسكرية روسية.لكن الجيش الأوكراني لم يورد كثيرا تفاصيل تذكر حول الهجوم، واكتفى بالقول إن المظليين الأوكرانيين مقاتلون عالميون، في إشارة على ما يبدو أنهم نفذوا الهجوم.وأضاف: "دبابة للمحتلين الروس طارت عبر الأراضي الأوكرانية بطريقة رائعة للغاية".https://video.fcai1-2.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/275702659_1103105817089504_1379067679178746493_n.mp4?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjUyNywicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_eui2=AeFAGuLI1OPE3_AoJ54OISJcR1psx0zqnjlHWmzHTOqeOfmNzQ9nvNRH_Lyo3y4kTSU&_nc_ohc=XHOZRAWv0EkAX_yGSnu&rl=527&vabr=293&_nc_ht=video.fcai1-2.fna&edm=AN6CN6oEAAAA&oh=00_AT_RVMD57NVkOLamzLmypPeP-tGpE1r2bqsU3kJmJkNjVA&oe=62321B9E