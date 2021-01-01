كيروش يرسل سالة للاعبي مصر قبل موقعة السنغال

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كيروش كيروش



وجه البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، الأربعاء، رسالة تحفيزية إلى لاعبي وجماهير منتخب مصر قبل مواجهة السنغال.



وقال كيروش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا شباب، يتبقى 5 أيام (على بداية المعسكر)".



وأضاف: "تحديد الأولويات والأحلام، لا شيء مستحيل. لا تشك أبدا في أن فريقا مليئا بالأشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل".

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وتابع: "جميعنا الآن متحدون لدعم منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص المنتخب الوطني في قلب كل مشجع. مائة مليون مشجع معا ومتحدون في نبضة قلب واحدة".وفي وقت سابق، أعلن كارلوس كيروش قائمة مبدئية من تسعة محترفين للمعسكر المقبل، وجاءت كالتالي: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومحمود تريزيغيه (باشاك شهير التركي) ومصطفى محمد (غالاتاسراي التركي) وعمر مرموش (شتوتغارت الألماني) وأحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور التركي) وأحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي) وكريم حافظ (مالاتياسبور التركي) ومصطفى فتحي (التعاون السعودي).ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.ويلعب منتخب مصر مع السنغال 25 و29 مارس في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.