الرئيس الأوكراني يخاطب الكونجرس الأميركي.. ويعرض مطالبه

خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأميركي، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو مطالبا إياه بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المساعدة العسكرية لكييف التي تخوض حربا مع موسكو منذ 3 أسابيع.
وطالب زيلينسكي أعضاء الكونغرس الأميركي بالمساعدة في حماية الأجواء فوق أوكرانيا، عبر حظر فرض حظر جوي.
وأضاف: "روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مصدر موت لآلاف الأشخاص"، وفق "رويترز".
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