الرئيس الأوكراني يخاطب الكونجرس الأميركي.. ويعرض مطالبه

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الرئيس الأوكراني يخاطب الكونجرس الأميركي.. ويعرض مطالبه

صورة الخبر: الرئيس زيلينسكي مخاطبا الكونجرس الأميركي
الرئيس زيلينسكي مخاطبا الكونجرس الأميركي


خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأميركي، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو مطالبا إياه بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المساعدة العسكرية لكييف التي تخوض حربا مع موسكو منذ 3 أسابيع.

وطالب زيلينسكي أعضاء الكونغرس الأميركي بالمساعدة في حماية الأجواء فوق أوكرانيا، عبر حظر فرض حظر جوي.

وأضاف: "روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مصدر موت لآلاف الأشخاص"، وفق "رويترز".

ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك انسحاب جميع الشركات الأميركية من الأراضي الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني طالب الولايات المتحدة بهذه المطالب منذ اندلاع الحرب، لكن الاستجابة الأميركية لم تكن مطابقة لرغباته.

ودأب زيلينسكي على مخاطبة البرلمانات والحكومات في الغرب في الحرب، عبر الفيديو، طالبا المساعدة.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الرئيس الأوكراني يخاطب الكونجرس الأميركي.. ويعرض مطالبه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81107

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager