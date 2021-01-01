وزارة التعليم :7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.



وقالت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022: الفصل الدراسي الثاني بدء رسميا من 19 فبراير 2022 ومن المقرر أن يستمر حتى 9 يونيو 2022 ، مؤكدةً أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني تبلغ 97 يوما .



وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بامتحانات نهاية العام

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جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعداديةوقالت وزارة التربية والتعليم : تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نهاية العام وفقا للجدول التالي :الأحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينيةالاثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنيةالثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICTالأربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الانجليزيةالخميس 12 مايو 2022 : الرياضياتامتحانات الشهادة الاعدادية 2022وأعلنت مديريات التربية والتعليم، عن فتح باب الترشح للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول في امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني”.وحددت مديريات التربية والتعليم، شروط التقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” فيما يلي:أن يكون المتقدم من شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل وعلى رأس العمل.ألا يكون المتقدم محروما من أعمال الامتحانات أو محالا للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو تم مجازاته بالخصم في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.ألا يكون من المحالين للمعاش قبل ?? أغسطس ????.ألا يكون له أقارب بالصف الثالث الإعدادي حتى الدرجة الرابعة على مستوى المحافظة.الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022وقالت مديريات التربية والتعليم، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول تتمثل في:صحيفة حالة إلكترونية حديثة موضحا بها الجزاءات من عدمهصورة البطاقة الشخصية ومدون عليها رقم التليفونطلب الترشح للوظيفةوأضافت مديريات التربية والتعليم ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلبات الترشح لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” في الإدارة التعليمية التابع لها المرشح خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.وأشارت مديريات التربية والتعليم إلي أنه في حال عدم ترشح أي من مديري المدارس أو الوكلاء إلى اللجان يحق للجنة الإدارة توزيعهم على أي عمل داخل اللجنة طبقا لوظيفته على الكادر.