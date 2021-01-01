بشكل رسمي هواتف سلسلة Xiaomi 12 الجديدة عالميًا

Xiaomi 12
قامت شركة شاومي داخل السوق الصيني في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021 الماضي بطرح سلسلة Xiaomi 12 الجديدة بصورة رسمية، ثم قامت الشركة اليوم بطرح تلك السلسلة في الأسواق العالمية على أن تكون جاهزة لدخول مختلف الأسواق حول العالم. وتتضمن هذه السلسلة ثلاثة هواتف جاهزة للمنافسة.
مواصفات Xiaomi 12X :-
وزن 176 جرام وأبعاد 152.7×69.9×8.2 مم
خامات الهاتف تأتي من الزجاج مع فريم من البلاستيك
الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.28 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 419 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع يصل الى 1100 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز مع دعم للـHDR10+
طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus على الشاشة
معالج كوالكوم سناب دراجون 870 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Kryo 585 بتردد 3.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 650
نظام تشغيل Android 11 بواجهة شاومي MIUI 13
مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام
الرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة من نوع UFS 3.1
12X Camera
كاميرا أمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 تدعم HDR و Panorama مع تصوير فيديوهات HDR بجودة 1080p@60fps
كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بمستشعر سوني IMX766 بها مثبت بصري، الثانية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide، الثالثة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Macro للتصوير عن قُرب
الكاميرات تدعم فلاش LED مُزدوج مع دعم للـHDR والـPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 4320p@24fps مع دعم للمثبت الإلكتروني
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
سماعات الهاتف الخارجية تأتي Stereo من Harman Kardon
الهاتف يدعم الـNFC والـIR Blaster
بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم للـFace Unlock
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويتم شحنها من خلال USB Type C
ألوان الهاتف الرمادي والبنفسجي والأزرق
12X Colors
تم تسعير هاتف Xiaomi 12X الجديد في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 700 يورو او 650 دولار او حوالي 10200 جنية مصري، ولم يتم الكشف عن سعر النسخة الأعلى.
يُقدم الهاتف خامات خارجية ممتازة مع شاشة متميزة كمواصفات وأرقام عليها طبقة حماية فائقة، بالإضافة الى معالج لا يعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية لكنه يُقدم أداء مستقر ثابت بدون مشاكل، مع مستوى كاميرات جيده كأرقام، فضلًا عن بطارية داعمة للشحن بسرعة فائقة، ودعم لسماعات Stereo.
مواصفات Xiaomi 12 :-
يأتي الهاتف بنفس مواصفات 12X لكن ببعض الإختلافات البسيطة والتي تتلخص في التالي :-
وزن 179 جرام
ظهر الهاتف الزجاجي محمي بطبقة حماية Gorilla Glass الجيل الخامس
معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 1 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X2 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 730
الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 12
يُتاح الهاتف بنسخة إضافية 256 جيجا مع 12 جيجا رام
الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات
Mi 12 Colors
جاء سعر Xiaomi 12 الجديد في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 800 يورو او 750 دولار او حوالي 13.800 جنية مصري، ولم يتم الكشف عن أسعار باقي النسخ.
يعتبر الهاتف جيد بالمقارنة مع Xiaomi 12X حيث نجد إستخدام معالج أقوى بفرق ضخم، مع دعم للشحن اللاسلكي والذي يعتبر هام في فئة الهواتف الرائدة، ويتفوق الهاتف على مُنافسين مثل Galaxy S21 FE 5G في الأداء والبطارية الداعمة لسرعة شحن أقوى، لكنه يخسر على جانب الشاشة.
مواصفات Xiaomi 12 Pro :-
تأتي الإختلافات بين Xiaomi 12 Pro والنسختين السابق ذكرهم بسيطة جدًا، كالتالي :
وزن 204 جرام وأبعاد 163.6×74.6×8.2 مم
شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.73 بوصة بدقة 1440×3200 بيكسل جودتها QHD+ مع كثافة بيكسلات 521 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم للـHDR10+ والـDolby Vision، وتأتي الشاشة بإنحناءات بسيطة
عدسة خلفية أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر سوني IMX707 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي Telephoto لعمل زوم حقيقي، الثالثة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر سامسونج JN1
يأتي الهاتف بأربعة سماعات Stereo خارجية
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4600 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات
12 Pro Colors
يبدأ تسعير Xiaomi 12 Pro الجديد للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1000 يورو او 1100 دولار او حوالي 17.200 جنية مصري، ولم يتم الكشف عن أسعار النسخ الأعلى.
ويُقدم الهاتف مواصفات فائقة من الشاشة التي تأتي بدقة QHD+ الداعمة للعديد من المميزات والمواصفات مع أداء قوي جدًا وسط المُنافسين، بالإضافة الى بطارية داعمة للشحن فائق السرعة، لكن لا نتوقع ان يتميز الهاتف على جانب الكاميرات وسط مُنافسيه كالمعتاد للأسف من شاومي.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!