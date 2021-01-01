بشكل رسمي هواتف سلسلة Xiaomi 12 الجديدة عالميًا



Xiaomi 12 Xiaomi 12

قامت شركة شاومي داخل السوق الصيني في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021 الماضي بطرح سلسلة Xiaomi 12 الجديدة بصورة رسمية، ثم قامت الشركة اليوم بطرح تلك السلسلة في الأسواق العالمية على أن تكون جاهزة لدخول مختلف الأسواق حول العالم. وتتضمن هذه السلسلة ثلاثة هواتف جاهزة للمنافسة.



مواصفات Xiaomi 12X :-

وزن 176 جرام وأبعاد 152.7×69.9×8.2 مم

خامات الهاتف تأتي من الزجاج مع فريم من البلاستيك

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.28 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 419 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع يصل الى 1100 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز مع دعم للـHDR10+

طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus على الشاشة

معالج كوالكوم سناب دراجون 870 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Kryo 585 بتردد 3.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 650

نظام تشغيل Android 11 بواجهة شاومي MIUI 13

مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة من نوع UFS 3.1

12X Camera



كاميرا أمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 تدعم HDR و Panorama مع تصوير فيديوهات HDR بجودة 1080p@60fps

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بمستشعر سوني IMX766 بها مثبت بصري، الثانية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide، الثالثة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Macro للتصوير عن قُرب

الكاميرات تدعم فلاش LED مُزدوج مع دعم للـHDR والـPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 4320p@24fps مع دعم للمثبت الإلكتروني

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

سماعات الهاتف الخارجية تأتي Stereo من Harman Kardon

الهاتف يدعم الـNFC والـIR Blaster

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم للـFace Unlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويتم شحنها من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الرمادي والبنفسجي والأزرق

12X Colors

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تم تسعير هاتف Xiaomi 12X الجديد في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 700 يورو او 650 دولار او حوالي 10200 جنية مصري، ولم يتم الكشف عن سعر النسخة الأعلى.يُقدم الهاتف خامات خارجية ممتازة مع شاشة متميزة كمواصفات وأرقام عليها طبقة حماية فائقة، بالإضافة الى معالج لا يعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية لكنه يُقدم أداء مستقر ثابت بدون مشاكل، مع مستوى كاميرات جيده كأرقام، فضلًا عن بطارية داعمة للشحن بسرعة فائقة، ودعم لسماعات Stereo.مواصفات Xiaomi 12 :-يأتي الهاتف بنفس مواصفات 12X لكن ببعض الإختلافات البسيطة والتي تتلخص في التالي :-وزن 179 جرامظهر الهاتف الزجاجي محمي بطبقة حماية Gorilla Glass الجيل الخامسمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 1 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X2 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 730الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 12يُتاح الهاتف بنسخة إضافية 256 جيجا مع 12 جيجا رامالهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واتMi 12 Colorsجاء سعر Xiaomi 12 الجديد في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 800 يورو او 750 دولار او حوالي 13.800 جنية مصري، ولم يتم الكشف عن أسعار باقي النسخ.يعتبر الهاتف جيد بالمقارنة مع Xiaomi 12X حيث نجد إستخدام معالج أقوى بفرق ضخم، مع دعم للشحن اللاسلكي والذي يعتبر هام في فئة الهواتف الرائدة، ويتفوق الهاتف على مُنافسين مثل Galaxy S21 FE 5G في الأداء والبطارية الداعمة لسرعة شحن أقوى، لكنه يخسر على جانب الشاشة.مواصفات Xiaomi 12 Pro :-تأتي الإختلافات بين Xiaomi 12 Pro والنسختين السابق ذكرهم بسيطة جدًا، كالتالي :وزن 204 جرام وأبعاد 163.6×74.6×8.2 ممشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.73 بوصة بدقة 1440×3200 بيكسل جودتها QHD+ مع كثافة بيكسلات 521 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم للـHDR10+ والـDolby Vision، وتأتي الشاشة بإنحناءات بسيطةعدسة خلفية أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر سوني IMX707 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي Telephoto لعمل زوم حقيقي، الثالثة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر سامسونج JN1يأتي الهاتف بأربعة سماعات Stereo خارجيةبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4600 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات12 Pro Colorsيبدأ تسعير Xiaomi 12 Pro الجديد للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1000 يورو او 1100 دولار او حوالي 17.200 جنية مصري، ولم يتم الكشف عن أسعار النسخ الأعلى.ويُقدم الهاتف مواصفات فائقة من الشاشة التي تأتي بدقة QHD+ الداعمة للعديد من المميزات والمواصفات مع أداء قوي جدًا وسط المُنافسين، بالإضافة الى بطارية داعمة للشحن فائق السرعة، لكن لا نتوقع ان يتميز الهاتف على جانب الكاميرات وسط مُنافسيه كالمعتاد للأسف من شاومي.