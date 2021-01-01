ينطلق قريبا في الأسواق بكاميرا تحت الشاشة هاتف Motorola Edge 30 Pro

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صورة الخبر: Motorola Edge 30 Pro
Motorola Edge 30 Pro

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتفها المتميز Motorola Edge 30 Pro خلال أيام، حيث من المقرر أن يصدر في الأسواق العالمية في 24 مارس المقبل، مع عدد من المواصفات الجبارة التى تأتى لأول مرة هذا العام في أى هاتف أندرويد.

وبحسب موقع India Today فإن هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro سيصدر بتقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة حيث لن يحتوى الهاتف على أى ثقوب في الشاشة، بالإضافة إلى أفضل وأحدث معالج في الأسواق وهو Snapdragon 8 Gen 1 .

وسيأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro ، بشاشة من نوع OLED، عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية ودعم + HDR10 ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى حماية لجوانب الهاتف من نوع MyUX .

وسيقدم هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسة فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، مع مستعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أمامية فاقة الدقة 60 ميجا بيكسل .

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro ، بأقوى وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1 SoC ، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 واط، تستطيع شحن البطارية بشكل كامل في غضون 25 دقيقة.

المصدر: صدى البلد

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