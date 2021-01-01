ينطلق قريبا في الأسواق بكاميرا تحت الشاشة هاتف Motorola Edge 30 Pro

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتفها المتميز Motorola Edge 30 Pro خلال أيام، حيث من المقرر أن يصدر في الأسواق العالمية في 24 مارس المقبل، مع عدد من المواصفات الجبارة التى تأتى لأول مرة هذا العام في أى هاتف أندرويد.
وبحسب موقع India Today فإن هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro سيصدر بتقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة حيث لن يحتوى الهاتف على أى ثقوب في الشاشة، بالإضافة إلى أفضل وأحدث معالج في الأسواق وهو Snapdragon 8 Gen 1 .
وسيأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro ، بشاشة من نوع OLED، عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية ودعم + HDR10 ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى حماية لجوانب الهاتف من نوع MyUX .
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