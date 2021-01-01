تعرف على أفضل أجهزة MacBook لعام 2022

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إذا كنت تتطلع إلى شراء جهاز MacBook جديد من شركة أبل فيبدو أن عام 2022 سيكون عامًا رائعًا بالنسبة للأجهزة المزودة بشرائح Apple M1 وM1 Pro وM1 Max.



لقد قامت شركة أبل بخطوة كبيرة نحو الأمام من خلال إضافة شريحة M1 الخاصة بها في عام 2020 وتابعت ذلك مع M1 Pro وM1 Max الأسرع في العام الماضي. ومع ذلك تظل شريحة M1 من الإصدار الأول معالجًا سريعًا وقويًا. حتى إذا حصل MacBook ذي المستوى الأساسي على ترقية في عام 2022 فإن الإصدار الأصلي M1 يعد خيارًا رائعًا بالنسبة للسعر.



أما بالنسبة للمستخدمين أثناء التنقل قد يكون MacBook Air هو كل ما تحتاج إليه، ولكن بالنسبة للمستخدمين المتمرسين ومنشئي المحتوى والعاملين المشغولين عن بُعد الذين يبحثون عن المزيد من أجهزة العمل ضع في اعتبارك جهاز MacBook Pro.

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– إليك أفضل أجهزة MacBook من أبل:1- MacBook Air 2020يتميز جهاز MacBook Air المجهز بـ M1 بأداء أفضل بكثير من سابقاته؛ حيث ينافس في بعض الأحيان جهاز MacBook Pro المستند إلى M1. إنه أفضل قيمة بين أجهزة كمبيوتر macOS المحمولة. إن شاشة Retina الخاصة بـ MacBook لا تزال تحافظ على الأشياء جميلة ومظهرها مميز. علاوة على ذلك هناك منفذان من منافذ Thunderbolt لماوس خارجي أو شاشة خارجية.2- MacBook Pro مقاس 14 بوصة 2021يعمل جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة على ترقية ذاكرة الوصول العشوائي إلى 16 جيجا بايت ويتميز بشريحة M1 Pro. يمكنك أيضًا الحصول على شاشة Liquid Retina XDR أكبر وأكثر حدة، ناهيك عن المزيد من المنافذ مع المزيد من التنوع (ثلاثة منافذ Thunderbolt بالإضافة إلى منفذ فيديو HDMI وفتحة SDXC مدمجة). كما يوجد شحن MagSafe بقدرات الشحن السريع.3- MacBook Pro مقاس 16 بوصة 2021إذا كان جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة هو الإصدار الأصغر والأكثر أناقة من خط MacBook فإن الطراز MacBook Pro مقاس 16 بوصة هو الأفضل؛ حيث يتمتع بشاشة أكبر حجمًا وأثقل وزنًا ولكن مع الكثير من القوة تحت غطاء المحرك. كما توفر وحدة المعالجة المركزية ذات 10 نوى ووحدة معالجة الرسومات 16 نواة أداءً فائق السرعة للمعالجة والرسومات.وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون مكالمات Zoom تعمل الكاميرا بدقة 1080 بيكسل على جهاز MacBook Pro-level مع شريحة M1 للحصول على إضاءة ودقة أفضل (بالإضافة إلى صوت مُحسّن) يتم تشغيلها من خلال نظام MacOS Monterey المُحسّن من خلال M1. علاوة على ذلك تمنحك كفاءة الطاقة من شريحة M1 Pro بالإضافة إلى بطارية إصدار 16 بوصة عمر بطارية ضخم يصل إلى 21 ساعة، أكثر من أي جهاز MacBook آخر.4- MacBook Pro مقاس 13 بوصة 2020من الخارج قد لا يبدو جهاز M1 MacBook Pro مختلفًا بشكل كبير؛ حيث توجد به نفس شاشة Retina مقاس 13.3 بوصة، ونفس عدد منافذ Thunderbolt، ونفس حجم SSD. لكنه يزن أكثر قليلًا وستحصل على بضع ساعات إضافية من عمر البطارية مقارنةً بالهواء. ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي قد تجعل الأمر يستحق الارتقاء إلى المستوى الاحترافي.بالنسبة للمبتدئين إذا كنت تحب Touch Bar المثير للانقسام من أبل فلا يزال مدرجًا في هذا الطراز. ستحصل على مستوى سطوع أقوى مع شاشة Retina Pro-level (أعلى من المتوسط ??500 شمعة في المتر المربع) ويتميز هذا الإصدار بالتبريد النشط، وهو ليس ضروريًا تمامًا لجهاز رقاقة M1 ولكنه لا يزال يزيد من احتمالية حصوله على أفضل فترة الحياة. بالإضافة إلى ذلك يحتوي MacBook Pro على وحدة معالجة رسومات 8 نوى مقارنة بالإصدار ذي 7 نوى في طراز Air الأساسي.