مواصفات Oppo K10..أوبو تطلق أحدث هواتفها الاقتصادية بقدرات ممتازة..



Oppo K10 Oppo K10

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، سيأتي هاتف أوبو الجديد Oppo K10، بشاشة مثقبة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع مدمج أسفلها.تعتزم شركة أوبو Oppo، إطلاق أحدث هواتفها في الفئة الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصل الهاتف الجديد Oppo K10، إلى الأسواق الهندية في 23 مارس الجاري.

ووفقا للتسريبات، فقد زودت أوبو هاتف Oppo K10، بنظام ثلاثي العدسات للكاميرا الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وسيضم الهاتف كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.



سعر ومواصفات هاتف أوبو المرتقب Oppo K10

وسيتم تشغيل هاتف أوبو المرتقب Oppo K10، بواسطة معالج شركة ميدياتك Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

وسيتباهي هاتف أوبو Oppo K10، بتصميم Glow Design، والذي يقدم مزيجًا من المواد اللامعة وغير اللامعة لإحساس أفضل في اليد، وسيأتي الهاتف في لونين هما الأسود والأزرق السماوي.

وسيحزم هاتف أوبو Oppo K10، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات، حيث سيتم شحن الهاتف بالكامل في حوالي نصف ساعة عبر منفذ USB-C الموجود في الإطار السفلى من الجهاز، والذي يأتي محاط بمكبر صوت وميكروفون ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر.

هاتف أوبو Oppo K10

وتشير التسريبات إلى هاتف Oppo K10، سيباع في الهند مقابل سعر حوالي 261 دولار (أي ما يزيد عن 4000 جنيه مصري)، وتخطط أوبو الإعلان عن الهاتف عبر فرع الشركة في الهند من حدث إطلاق جديد سيعقد يوم 23 مارس الجاري، على أن يتم طرحه للبيع يوم الـ 29 من الشهر نفسه.