تعرف على تفاصيل حجم الشاشة في هاتفي Google Pixel 7 وPro

كشف تقرير جديد عن خطط جوجل لدعم هاتف Google Pixel 7 القادم بشاشة مميزة بحجم 6.3 إنش، بينما يأتي إصدار Pro بحجم شاشة 6.7 إنش.
تعود التسريبات لتسليط الأضواء على إصدارات جوجل القادمة من سلسلة هواتف Pixel 7، واليوم يأتي تقرير جديد نشر عبر “Ross Young” ليكشف عن بعض التفاصيل حول مواصفات الشاشة في هذه الإصدارات.
ولقد أوضح “Ross Young” في تقريره أن جوجل تقدم الإصدار الرئيسي من السلسلة Pixel 7 هذا العام بحجم شاشة 6.3 إنش، وهو حجم أصغر من الإصدار الحالي Pixel 6 الذي يتميز بحجم شاشة 6.4 إنش.
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