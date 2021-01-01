تعرف على تفاصيل حجم الشاشة في هاتفي Google Pixel 7 وPro



Google Pixel 7 وPro Google Pixel 7 وPro

كشف تقرير جديد عن خطط جوجل لدعم هاتف Google Pixel 7 القادم بشاشة مميزة بحجم 6.3 إنش، بينما يأتي إصدار Pro بحجم شاشة 6.7 إنش.



تعود التسريبات لتسليط الأضواء على إصدارات جوجل القادمة من سلسلة هواتف Pixel 7، واليوم يأتي تقرير جديد نشر عبر “Ross Young” ليكشف عن بعض التفاصيل حول مواصفات الشاشة في هذه الإصدارات.



ولقد أوضح “Ross Young” في تقريره أن جوجل تقدم الإصدار الرئيسي من السلسلة Pixel 7 هذا العام بحجم شاشة 6.3 إنش، وهو حجم أصغر من الإصدار الحالي Pixel 6 الذي يتميز بحجم شاشة 6.4 إنش.

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بينما تقدم هاتف Pixel 7 Pro بحجم شاشة 6.7 إنش، أي نفس حجم الشاشة المميز لهاتف Pixel 6 Pro الحالي.ومن المقرر أن يبدأ موردي جوجل في شحن الشاشات الخاصة بهذه الإصدارات خلال شهر مايو، كما تدعم جوجل هاتف Pixel 7 Pro بشاشة LTPO بمعدل تحديث 120Hz كما في الإصدار الحالي.ولقد قدمت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد نظرة على تصميم الإصدارات القادمة من هواتف Google Pixel 7 وPixel 7 Pro.كما أوضحت تقارير سابقة خطط جوجل لدعم الهواتف بالجيل الجديد من معالجات Tensor، والذي يضم شريحة مودم Exynos Modem 5300.