شركة فورد تخطط لطرح سبع سيارات كهربائية جديدة في أوروبا

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أعلنت شركة فورد عن خطط لطرح سبع سيارات كهربائية جديدة في أوروبا كجزء من استثمار بقيمة 2 مليار دولار. وتهدف شركة صناعة السيارات إلى بيع 600 ألف سيارة تعمل بالبطاريات في القارة بحلول عام 2026.



وتتوقع الشركة أن تتجاوز مبيعاتها السنوية من السيارات الكهربائية في أوروبا 600 ألف وحدة في عام 2026. كما أعادت التأكيد على عزمها تحقيق هامش أرباح بنسبة 6 في المئة في أوروبا في عام 2023.



وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان الشركة أنها تقسم أعمالها إلى قسمين: يركز أحدهما على المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود والتي تسمى Ford Blue والآخر على المركبات الكهربائية والبرمجيات التي تسمى Ford Model E.

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وتتوقع الشركة أن تكون نصف مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بما في ذلك جميع سيارات الركاب في أوروبا.وقالت شركة صناعة السيارات في السابق إنها تخطط لإنفاق مليار دولار لتحويل مصنع في ألمانيا إلى أول خط إنتاج للمركبات الكهربائية في القارة.بينما تقول الشركة الآن إنها تتوقع إنتاج 1.2 مليون سيارة على مدى ست سنوات، باستثمار إجمالي يبلغ 2 مليار دولار.وتشمل هذه المنتجات ثلاث سيارات ركاب جديدة، بما في ذلك، سيارة كروس أوفر رياضية بمدى يصل إلى 500 كيلومتر. ونسخة كهربائية من سيارة فورد بوما، وهي سيارة كروس تدخل حيز الإنتاج في مصنع الشركة في رومانيا عام 2024. ولم تقدم الشركة أي تفاصيل عن السيارة الثالثة.وتدخل فورد أيضًا أربع مركبات كهربائية تجارية في الإنتاج، بما في ذلك الإصدارات الكهربائية من Transit Courier و Tourneo Courier.فورد تتخذ خطوات نحو مستقبل الكهرباء بالكامل في أوروباتخطط الشركة لبناء مصنع للبطاريات في تركيا مع SK On Co، وهي شركة تابعة لشركة SK Innovation الكورية الجنوبية العملاقة للبطاريات.وشكلت الشركتان في السابق مشروعًا مشتركًا لاستكشاف خطط لبناء منشأة بطاريات في الولايات المتحدة. وتورد الشركة الكورية الجنوبية بطاريات Ford Mustang Mach-E.وتدخل فورد سباقًا عالي المخاطر ضد منافسيها حيث تكافح صناعة السيارات للحاق بشركة تيسلا، صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم والأكثر مبيعًا للسيارات الكهربائية.وتبيع فورد عددًا من شاحنات الفئة F كل عام أكثر من إجمالي إنتاج تيسلا. ولكن رحب المستثمرون برؤية إيلون ماسك لمستقبل كهربائي مع سعر سهم أعلى بكثير وثقة أكبر بشأن الآفاق المستقبلية لشركته.ويحاول الرئيس التنفيذي لشركة فورد تغيير هذه الرواية بمحاولة إظهار قدرة شركته على المنافسة.وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها تضاعف إنتاج شاحنتها الكهربائية القادمة، F-150 Lightning. كما تضاعف إنتاج Mustang Mach-E ثلاث مرات، مع توقع وصولها إلى أكثر من 200 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2023.